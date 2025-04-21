Попри небезпеку та можливість з боку РФ порушити Великоднє перемир'я, українці у всіх містах святкували Великдень

Родина святкує Великдень. Ілюстративне фото: pexels.com

Напередодні Україна, разом з іншими православними та католицькими громадами світу святкували Великдень або Воскресіння Христове. Це найдавніше християнське свято, головне свято богослужебного року, встановлене на честь Воскресіння Ісуса Христа.

Новини.LIVE підготували унікальну збірку, як по всій Україні святкували Великдень.

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Як в Україні святкували Великдень

Як можна побачити на відео, які знали наші журналісти, українці по всій країні зустріли Великдень з теплом у серці. Від храмів до сільських церков, люди несли кошики, співали "Христос Воскрес" і молилися за мир.

У Києві, Львові, Полтаві, Одесі та інших містах святкові літургії зібрали тисячі вірян. Атмосфера віри, світла і єдності — на ексклюзивних кадрах з усієї України.

Раніше ми інформували, як правильно називати свято Воскресіння Христова. Серед українців існують хибні версії назви цього свята. У побуті часто використовують назву Паска, хоча це геть не правильно.

Також раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський з нагоди Великоднього тижня зустрівся з представниками єпископату Православної церкви України й Української греко-католицької церкви. Глава держави привітав усіх із Великоднем і подякував за молитви й конкретні справи для підтримки українців.