Несмотря на опасность и возможность со стороны РФ нарушить Пасхальное перемирие, украинцы во всех городах праздновали Пасху

Семья празднует Пасху. Иллюстративное фото: pexels.com

Накануне Украина, вместе с другими православными и католическими общинами мира праздновали Пасху или Воскресение Христово. Это древнейший христианский праздник, главный праздник богослужебного года, установленный в честь Воскресения Иисуса Христа.

Новини.LIVE подготовили уникальную подборку, как по всей Украине праздновали Пасху.

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Как в Украине праздновали Пасху

Как можно увидеть на видео, которые знали наши журналисты, украинцы по всей стране встретили Пасху с теплом в сердце. От храмов до сельских церквей, люди несли корзины, пели "Христос Воскрес" и молились за мир.

В Киеве, Львове, Полтаве, Одессе и других городах праздничные литургии собрали тысячи верующих. Атмосфера веры, света и единства - на эксклюзивных кадрах со всей Украины.

Ранее мы информировали, как правильно называть праздник Воскресения Христово. Среди украинцев существуют ошибочные версии названия этого праздника. В быту часто используют название Пасха, хотя это совсем не правильно.

Также ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский по случаю Пасхальной недели встретился с представителями епископата Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви. Глава государства поздравил всех с Пасхой и поблагодарил за молитвы и конкретные дела для поддержки украинцев.