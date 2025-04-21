Несмотря на опасность и возможность со стороны РФ нарушить Пасхальное перемирие, украинцы во всех городах праздновали Пасху

Уникальная подборка, как украинцы праздновали Пасху — видео
Накануне Украина, вместе с другими православными и католическими общинами мира праздновали Пасху или Воскресение Христово. Это древнейший христианский праздник, главный праздник богослужебного года, установленный в честь Воскресения Иисуса Христа.
Новини.LIVE подготовили уникальную подборку, как по всей Украине праздновали Пасху.
Как в Украине праздновали Пасху
Как можно увидеть на видео, которые знали наши журналисты, украинцы по всей стране встретили Пасху с теплом в сердце. От храмов до сельских церквей, люди несли корзины, пели "Христос Воскрес" и молились за мир.
В Киеве, Львове, Полтаве, Одессе и других городах праздничные литургии собрали тысячи верующих. Атмосфера веры, света и единства - на эксклюзивных кадрах со всей Украины.
Ранее мы информировали, как правильно называть праздник Воскресения Христово. Среди украинцев существуют ошибочные версии названия этого праздника. В быту часто используют название Пасха, хотя это совсем не правильно.
Также ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский по случаю Пасхальной недели встретился с представителями епископата Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви. Глава государства поздравил всех с Пасхой и поблагодарил за молитвы и конкретные дела для поддержки украинцев.
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