Україна
Умєров зустрінеться з представниками США — деталі

Умєров зустрінеться з представниками США — деталі

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 17:33
Переговори України і США — Умєров зустрінеться з делегацією
Секретар РНБО Рустем Умєров. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Українська делегація 21 грудня зустрінеться з американськими представниками у США задля переговорів. Київ розраховує на прогрес і практичний результат.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров у Telegram. 

Читайте також:

Переговори України і США

Умєров розповів про третій день роботи у США. За його словами, він разом з генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим матиме ще одну зустріч з американською стороною. 

"Працюємо конструктивно та предметно. Розраховуємо на подальший прогрес і практичний результат", — наголосив секретар РНБО. 

Переговори України і США 21 грудня
Скриншот допису Рустема Умєрова

Нагадаємо, раніше Сибіга заявив про значний прогрес у переговорах щодо миру. Наразі робота з партнерами вийшла на вирішальний етап.

Водночас Зеленський назвав найважчі питання у мирному плані. Рішень немає з приводу трьох ключових пунктів. 

США війна в Україні мирний план Рустем Умєров мирні переговори
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
