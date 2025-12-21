Переговори України і США — Умєров зустрінеться з делегацією

Умєров зустрінеться з представниками США — деталі
Українська делегація 21 грудня зустрінеться з американськими представниками у США задля переговорів. Київ розраховує на прогрес і практичний результат.
Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров у Telegram.
Переговори України і США
Умєров розповів про третій день роботи у США. За його словами, він разом з генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим матиме ще одну зустріч з американською стороною.
"Працюємо конструктивно та предметно. Розраховуємо на подальший прогрес і практичний результат", — наголосив секретар РНБО.
Нагадаємо, раніше Сибіга заявив про значний прогрес у переговорах щодо миру. Наразі робота з партнерами вийшла на вирішальний етап.
Водночас Зеленський назвав найважчі питання у мирному плані. Рішень немає з приводу трьох ключових пунктів.
