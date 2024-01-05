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Умєров обговорив з міністром оборони Латвії спільне виробництво БпЛА

5 січня 2024 16:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Умєров обговорив з міністром оборони Латвії спільне виробництво БпЛА
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з латвійським колегою Андрісом Спрудсом. Вони обговорили спільне виробництво безпілотників.

Про це Рустем Умєров повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Розмова Умєрова зі Спрудсом

Міністр оборони України проінформував латвійського колегу про поточну обстановку на фронті, а також окремо виділив застосування засобів РЕБ та БПЛА.

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Міністр оборони України Рустем Умєров та очільник Міноборони Латвії Андріс Спрудс. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

"Подякував колезі за активні кроки Латвії у розвитку коаліції дронів. Ми будемо нарощувати виробництво БПЛА і розвивати спільні проекти в цій сфері", — наголосив Умєров.

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Допис Умєрова. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров прокоментував масовану атаку російських окупантів на Україну 29 грудня. За його словами, з такими запасами ракет ворог може і буде продовжувати обстріли.

Також ми писали, що в Міністерстві оборони України заявили, що у цьому році планують закупити до одного мільйона FPV-дронів. Потреба була сформована на рівні ЗСУ та узгоджена з чинними потужностями українського ВПК. 

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