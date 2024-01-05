Умєров обговорив з міністром оборони Латвії спільне виробництво БпЛА
Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з латвійським колегою Андрісом Спрудсом. Вони обговорили спільне виробництво безпілотників.
Про це Рустем Умєров повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Розмова Умєрова зі Спрудсом
Міністр оборони України проінформував латвійського колегу про поточну обстановку на фронті, а також окремо виділив застосування засобів РЕБ та БПЛА.
"Подякував колезі за активні кроки Латвії у розвитку коаліції дронів. Ми будемо нарощувати виробництво БПЛА і розвивати спільні проекти в цій сфері", — наголосив Умєров.
Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров прокоментував масовану атаку російських окупантів на Україну 29 грудня. За його словами, з такими запасами ракет ворог може і буде продовжувати обстріли.
Також ми писали, що в Міністерстві оборони України заявили, що у цьому році планують закупити до одного мільйона FPV-дронів. Потреба була сформована на рівні ЗСУ та узгоджена з чинними потужностями українського ВПК.
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