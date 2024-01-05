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Умеров обсудил с министром обороны Латвии совместное производство БпЛА

5 января 2024 16:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Умеров обсудил с министром обороны Латвии совместное производство БпЛА
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с латвийским коллегой Андресом Спрудсом. Они обсудили совместное производство беспилотников.

Об этом Рустем Умеров сообщил на своей странице в Facebook.

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Разговор Умерова со Спрудсом

Министр обороны Украины проинформировал латвийского коллегу о текущей обстановке на фронте, а также выделил применение средств РЭБ и БпЛА.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

"Поблагодарил коллегу за активные шаги Латвии в развитии коалиции дронов. Мы будем наращивать производство БпЛА и развивать совместные проекты в этой сфере", — подчеркнул Умеров.

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Пост Умерова. Фото: скриншот

Напомним, министр обороны Рустем Умеров прокомментировал массированную атаку российских оккупантов на Украину 29 декабря. По его словам, с такими запасами ракет враг может и будет продолжать обстрелы.

Также мы писали, что в Министерстве обороны Украины заявили, что в этом году планируют закупить до одного миллиона FPV-дронов. Потребность была сформирована на уровне ВСУ и согласована с действующими мощностями украинского ВПК.

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