В Україні реформують ВЛК — що зміниться

Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні реформують ВЛК. Зміни будуть відбуватись у два етапи: перший — до 28 лютого, другий — до осені 2025 року.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров під час форуму "Україна. Рік 2025" у неділю, 23 лютого.

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Перший етап реформи передбачає створення електронного направлення на ВЛК, другий — розділення між медичними та адміністративними даними. Це дасть можливість проходити комісію без територіальної прив'язки.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров також заявив, що 96% усіх дронів виробляються або купуються в Україні. Він наголосив, що Україна стала найбільшим виробником дронів у світі.

Під час форуму Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію із забезпеченням зброєю та технікою. За його словами, Україна працює над покращенням.