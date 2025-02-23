В Украине реформируют ВВК — что изменится

Министр обороны Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине реформируют ВВК. Изменения будут происходить в два этапа: первый — до 28 февраля, второй — до осени 2025 года.

Об этом сообщил Министр обороны Украины Рустем Умеров во время форума "Украина. Год 2025" во вторник, 23 февраля.

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Первый этап реформы предусматривает создание электронного направления на ВВК, второй — разделение между медицинскими и административными данными. Это даст возможность проходить комиссию без территориальной привязки.

Напомним, Министр обороны Украины Рустем Умеров также заявил, что 96% всех дронов производятся или покупаются в Украине. Он отметил, что Украина стала крупнейшим производителем дронов в мире.

Во время форума Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации с обеспечением оружием и техникой. По его словам, Украина работает над улучшением.