Ультраправа блогерка Лумер заявила, що стала жертвою російської пропаганди

Лаура Лумер. Фото: Getty Images

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Ультраправа американська блогерка та прихильниця президента США Дональда Трампа Лаура Лумер заявила, що свого часу повірила російській пропаганді та роками повторювала кремлівські наративи щодо України. Про це вона сказала у своєму відеоблозі, опублікованому 17 червня.

На її заяву звернув увагу журналіст Остап Яриш, передає Новини.LIVE.

Лумер заявила, що потрапила під вплив російської пропаганди

За словами блогерки, після блокування її акаунтів у низці популярних соцмереж і сервісів саме російський телеканал RT запропонував їй майданчик для висловлення своєї позиції. Це створило враження, що російська сторона більше підтримує свободу слова, ніж американська влада.

"Я робила багато про-путінських коментарів", — зізналася блогерка.

Вона також припустила, що заяви російського диктатора Володимира Путіна про підтримку Дональда Трампа могли бути частиною інформаційної операції, спрямованої на американських консерваторів. Лумер зазначила, що через постійні заяви про російське втручання у вибори багато представників правого руху почали сприймати будь-яку критику Кремля як політичну атаку проти Трампа.

"Ми заплющили очі, бо думали, що кожна згадка про Росію — це лише спосіб атакувати Дональда Трампа і консервативний рух", — сказала вона.

За словами блогерки, саме тому вона тривалий час була налаштована проти України та повторювала тези російської пропаганди, вважаючи їх правдивими. Тепер Лумер заявляє, що змінила свою позицію після того, як побачила реальні наслідки російської агресії та риторику Кремля щодо війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Росія використовує для досягнення своїх цілей не лише військову силу. За його словами, Кремль активно застосовує інформаційні та культурні інструменти впливу, зокрема спорт і церкву.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Центрі протидії дезінформації попередили про нову хвилю російських інформаційно-психологічних операцій проти України. За даними ЦПД, окупанти дедалі активніше використовують штучний інтелект для створення фейкових відео та підроблених звернень, щоб впливати на українських військових і підривати довіру до Сил оборони.