Укрзалізниця змінює маршрут поїзда Київ — Кам'янець-Подільський

Поїзд Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Укрзалізниця тимчасово змінила маршрут поїзда №139/140 Київ — Кам'янець-Подільський. Причиною є ремонт залізничної інфраструктури.

Про це повідомляє Укрзалізниця у середу, 13 листопада.

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Зміна маршруту поїзда Київ — Кам'янець-Подільський

З 26 листопада по 8 грудня поїзд №139/140 Київ — Кам'янець-Подільський курсуватиме за маршрутом Київ — Хмельницький. А 25 листопада поїзд вирушатиме з Києва о 23:32 і прибуватиме на станцію Гречани о 05:47.

Поїзд №139/140 вирушатиме з Києва в період з 26 листопада по 7 грудня о 23:32 і прибуватиме до Хмельницького о 06:04.

З Хмельницького він вирушатиме з 27 листопада по 8 грудня о 22:45 і прибуватиме до Києва о 05:20.

Додаткові поїзда до Трускавця та Львова

"Також призначаємо додатковий поїзд №159/160 Київ — Трускавець. Поїзд вирушатиме з Києва 30 листопада та 7 грудня о 10:18 та прибуватиме до Трускавця о 19:35. В зворотному напрямку, з Трускавця, поїзд вирушатиме в ті ж дати о 08:52 та прибуватиме до столиці о 18:10", — йдеться у повідомленні.

Також додали рейс поїзда №191/192 Київ — Львів. Він вирушатиме з Києва 1 та 8 грудня о 08:18 та прибуватиме до Львова о 14:59.

У зворотному напрямку, зі Львова, поїзд вирушатиме в ті ж дати о 14:14 та прибуватиме до Києва о 21:33.

"Квитки на поїзди будуть доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-ботах та в касах залізничних вокзалів", — додали в Укрзалізниці.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, Укрзалізниця планує змінити тарифи на деякі послуги та роботи, що стосуються вантажних перевезень. Нові ціни будуть введені в дію з 1 грудня.

Також діти мають численні переваги та пільги при подорожах потягом. Вони можуть скористатися низкою спеціальних послуг.