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Укрзализныця изменила маршрут поезда Киев — Каменец-Подольский

13 ноября 2024 17:51
Аркадий Пастула - Редактор
Укрзализныця меняет маршрут поезда Киев — Каменец-Подольский
Поезд Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo
Аркадий Пастула - Редактор

Укрзализныця временно изменила маршрут поезда №139/140 Киев — Каменец-Подольский. Причиной является ремонт железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает Укрзализныця в среду, 13 ноября.

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Изменение маршрута поезда Киев — Каменец-Подольский

С 26 ноября по 8 декабря поезд №139/140 Киев — Каменец-Подольский будет курсировать по маршруту Киев — Хмельницкий. А 25 ноября поезд будет отправляться из Киева в 23:32 и прибывать на станцию Гречаны в 05:47.

Поезд №139/140 будет отправляться из Киева в период с 26 ноября по 7 декабря в 23:32 и прибывать в Хмельницкий в 6:04.

Из Хмельницкого он будет отправляться с 27 ноября по 8 декабря в 22:45 и прибывать в Киев в 5:20.

Дополнительные поезда до Трускавца и Львова

"Также назначаем дополнительный поезд №159/160 Киев — Трускавец. Поезд будет отправляться из Киева 30 ноября и 7 декабря в 10:18 и прибывать в Трускавец в 19:35. В обратном направлении, из Трускавца, поезд будет отправляться в те же даты в 8:52 и прибывать в столицу в 18:10", — говорится в сообщении.

Также добавили рейс поезда №191/192 Киев — Львов. Он будет отправляться из Киева 1 и 8 декабря в 08:18 и прибывать во Львов в 14:59. 

В обратном направлении, из Львова, поезд будет отправляться в те же даты в 14:14 и прибывать в Киев в 21:33.

"Билеты на поезда будут доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-ботах и в кассах железнодорожных вокзалов", — добавили в Укрзализныце.

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Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, Укрзализныця планирует изменить тарифы на некоторые услуги и работы, касающиеся грузовых перевозок. Новые цены будут введены в действие с 1 декабря.

Также дети имеют многочисленные преимущества и льготы при поездках на поезде. Они могут воспользоваться рядом специальных услуг.

Киев поездки поезда Укрзализныця Львов Камьянец-Подольский

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