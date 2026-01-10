Відео
Головна Новини дня Укрзалізниця зменшує час затримки поїздів — який графік руху

Укрзалізниця зменшує час затримки поїздів — який графік руху

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 12:34
Затримка поїздів 10 січня — Укрзалізниця повідомила графіки
Поїзд. Фото: УЗ

Укрзалізниця поступово скорочує час затримки низки пасажирських поїздів, спричинений складними погодними умовами. Оборотні рейси вирушатимуть із початкових станцій з орієнтовними відхиленнями від графіка.

Про це повідомили в Укрзалізниці в суботу, 10 січня.

Читайте також:

Як курсують поїзди "Укрзалізниці"

Очікувані затримки становитимуть:

  • № 219 Дніпро — Київ: до +3 годин
  • № 109/110 Івано-Франківськ — Херсон: до +2 годин
  • № 144 Рахів — Суми: до +1 години
  • № 47/48 Чоп — Барвінкове: до +1 години
  • № 706 Пшемисль — Київ: до +1 години
  • № 59/60 Чоп — Київ: до +1 години 30 хвилин
  • № 58/57 Ясіня — Київ: до +1 години
  • № 6/5 Ясіня — Запоріжжя: до +1 години 30 хвилин
  • № 129/130–131/132 Ужгород — Полтава, Кременчук: до +1 години
  • № 33/34 Івано-Франківськ — Кривий Ріг: до +1 години 30 хвилин
  • № 107/108 Солотвино — Київ: до +1 години
  • № 177/178 Івано-Франківськ — Київ: до +2 годин
  • № 771 Київ — Хмельницький: до +1 години 30 хвилин
  • № 88/87 Запоріжжя — Ковель: до +1 години

В Укрзалізниці наголошують, що наведений час затримок є орієнтовним і може змінюватися залежно від ситуації на коліях та погодних умов. Пасажирам рекомендують уважно слухати оголошення на вокзалах і стежити за оновленнями в мобільному застосунку перевізника.

Нагадаємо, внаслідок серйозного погіршення погодних умов сталися масові затримки поїздів.

А також раніше стало відомо, що Укрзалізниця посилила декілька регіонів додатковими рейсами поїздів.

погода Укрзалізниця поїзди залізниця графік
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
