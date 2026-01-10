Задержка поездов 10 января — Укрзализныця сообщила графики

Укрзализныця сокращает время задержки поездов — какой график
Укрзализныця постепенно сокращает время задержки ряда пассажирских поездов, вызванное сложными погодными условиями. Оборотные рейсы будут отправляться с начальных станций с ориентировочными отклонениями от графика.
Об этом сообщили в Укрзализныце в субботу, 10 января.
Как курсируют поезда "Укрзализныци"
Ожидаемые задержки составят:
- № 219 Днепр — Киев: до +3 часов
- № 109/110 Ивано-Франковск — Херсон: до +2 часов
- № 144 Рахов — Сумы: до +1 часа
- № 47/48 Чоп — Барвенково: до +1 часа
- № 706 Пшемысль — Киев: до +1 часа
- № 59/60 Чоп — Киев: до +1 часа 30 минут
- № 58/57 Ясиня — Киев: до +1 часа
- № 6/5 Ясиня — Запорожье: до +1 часа 30 минут
- № 129/130-131/132 Ужгород — Полтава, Кременчуг: до +1 часа
- № 33/34 Ивано-Франковск — Кривой Рог: до +1 часа 30 минут
- № 107/108 Солотвино — Киев: до +1 часа
- № 177/178 Ивано-Франковск — Киев: до +2 часов
- № 771 Киев — Хмельницкий: до +1 часа 30 минут
- № 88/87 Запорожье — Ковель: до +1 часа
В Укрзализныце отмечают, что приведенное время задержек является ориентировочным и может меняться в зависимости от ситуации на путях и погодных условий. Пассажирам рекомендуют внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за обновлениями в мобильном приложении перевозчика.
Напомним, вследствие серьезного ухудшения погодных условий произошли массовые задержки поездов.
А также ранее стало известно, что Укрзализныця усилила несколько регионов дополнительными рейсами поездов.
Читайте Новини.LIVE!