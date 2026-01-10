Видео
Україна
Главная Новости дня Укрзализныця сокращает время задержки поездов — какой график

Укрзализныця сокращает время задержки поездов — какой график

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 12:34
Задержка поездов 10 января — Укрзализныця сообщила графики
Поезд. Фото: УЗ

Укрзализныця постепенно сокращает время задержки ряда пассажирских поездов, вызванное сложными погодными условиями. Оборотные рейсы будут отправляться с начальных станций с ориентировочными отклонениями от графика.

Об этом сообщили в Укрзализныце в субботу, 10 января.

Читайте также:

Как курсируют поезда "Укрзализныци"

Ожидаемые задержки составят:

  • № 219 Днепр — Киев: до +3 часов
  • № 109/110 Ивано-Франковск — Херсон: до +2 часов
  • № 144 Рахов — Сумы: до +1 часа
  • № 47/48 Чоп — Барвенково: до +1 часа
  • № 706 Пшемысль — Киев: до +1 часа
  • № 59/60 Чоп — Киев: до +1 часа 30 минут
  • № 58/57 Ясиня — Киев: до +1 часа
  • № 6/5 Ясиня — Запорожье: до +1 часа 30 минут
  • № 129/130-131/132 Ужгород — Полтава, Кременчуг: до +1 часа
  • № 33/34 Ивано-Франковск — Кривой Рог: до +1 часа 30 минут
  • № 107/108 Солотвино — Киев: до +1 часа
  • № 177/178 Ивано-Франковск — Киев: до +2 часов
  • № 771 Киев — Хмельницкий: до +1 часа 30 минут
  • № 88/87 Запорожье — Ковель: до +1 часа

В Укрзализныце отмечают, что приведенное время задержек является ориентировочным и может меняться в зависимости от ситуации на путях и погодных условий. Пассажирам рекомендуют внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за обновлениями в мобильном приложении перевозчика.

Напомним, вследствие серьезного ухудшения погодных условий произошли массовые задержки поездов.

А также ранее стало известно, что Укрзализныця усилила несколько регионов дополнительными рейсами поездов.

погода Укрзализныця поезда железная дорога график
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
