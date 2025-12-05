Відео
Головна Новини дня Укрзалізниця запускає святкові поїзди до Дня Святого Миколая

Укрзалізниця запускає святкові поїзди до Дня Святого Миколая

Дата публікації: 5 грудня 2025 20:29
Укрзалізниця запускає поїзди до Дня Святого Миколая
Поїзд до Дня Святого Миколая. Ілюстративне фото: Укрзалізниця/Facebook

Укрзалізниця традиційно долучається до святкування Дня Святого Миколая та оголошує про запуск святкових ретро-поїздів. 5, 6 та 7 грудня Чарівний Експрес знову курсуватиме у Києві та Львові, даруючи дітям атмосферу зимової казки.

Про це повідомляє канал ukrainian_travels в Instagram.

Потяг до Дня Святого Миколая

Цього року особливими пасажирами стануть діти з прифронтових територій, а також діти працівників залізниці — зокрема тих, хто був поранений, загинув або зараз служить у Силах Оборони. 

Укрзалізниця нагадує, що торішнє відео, яке супроводжує анонс, лише підкреслює атмосферу чарівності, що традиційно супроводжує святкові рейси. 

"Єдине, чого не вистачає цьогоріч для повної зимової казки — це снігу", — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, що журналісти Новини.LIVE вийшли на вулиці Одеси, щоб запитати у містян, чи планують вони святкувати день Святого Миколая та щоб хотіли отримати в подарунок під подушку.

А до цього ми розповідали, про які світлі традиції слід пам'ятати та що не можна робити 6 грудня, щоб уникнути нещасть та привабити добробут.

свята Укрзалізниця діти потяг День Святого Миколая
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
