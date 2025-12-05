Укрзалізниця запускає поїзди до Дня Святого Миколая

Поїзд до Дня Святого Миколая. Ілюстративне фото: Укрзалізниця/Facebook

Укрзалізниця традиційно долучається до святкування Дня Святого Миколая та оголошує про запуск святкових ретро-поїздів. 5, 6 та 7 грудня Чарівний Експрес знову курсуватиме у Києві та Львові, даруючи дітям атмосферу зимової казки.

Про це повідомляє канал ukrainian_travels в Instagram.

Потяг до Дня Святого Миколая

Цього року особливими пасажирами стануть діти з прифронтових територій, а також діти працівників залізниці — зокрема тих, хто був поранений, загинув або зараз служить у Силах Оборони.

Укрзалізниця нагадує, що торішнє відео, яке супроводжує анонс, лише підкреслює атмосферу чарівності, що традиційно супроводжує святкові рейси.

"Єдине, чого не вистачає цьогоріч для повної зимової казки — це снігу", — говориться у повідомленні.

