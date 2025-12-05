Укрзализныця запускает поезда ко Дню Святого Николая

Укрзализныця запускает праздничные поезда ко Дню Святого Николая
Укрзализныця традиционно присоединяется к празднованию Дня Святого Николая и объявляет о запуске праздничных ретро-поездов. 5, 6 и 7 декабря Волшебный Экспресс снова будет курсировать в Киеве и Львове, даря детям атмосферу зимней сказки.
Об этом сообщает канал ukrainian_travels в Instagram.
Поезд ко Дню Святого Николая
В этом году особыми пассажирами станут дети с прифронтовых территорий, а также дети работников железной дороги — в частности тех, кто был ранен, погиб или сейчас служит в Силах Обороны.
Укрзализныця напоминает, что прошлогоднее видео, которое сопровождает анонс, лишь подчеркивает атмосферу очарования, традиционно сопровождающую праздничные рейсы.
"Единственное, чего не хватает в этом году для полной зимней сказки — это снега", —говорится в сообщении.
Напомним, что журналисты Новини.LIVE вышли на улицы Одессы, чтобы спросить у горожан, планируют ли они праздновать день Святого Николая и чтобы хотели получить в подарок под подушку.
А до этого мы рассказывали, о каких светлых традициях следует помнить и что нельзя делать 6 декабря, чтобы избежать несчастий и привлечь благополучие.
Читайте Новини.LIVE!