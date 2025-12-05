Видео
Укрзализныця запускает праздничные поезда ко Дню Святого Николая

Укрзализныця запускает праздничные поезда ко Дню Святого Николая

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 20:29
Укрзализныця запускает поезда ко Дню Святого Николая
Поезд ко Дню Святого Николая. Иллюстративное фото: Укрзализныця/Facebook

Укрзализныця традиционно присоединяется к празднованию Дня Святого Николая и объявляет о запуске праздничных ретро-поездов. 5, 6 и 7 декабря Волшебный Экспресс снова будет курсировать в Киеве и Львове, даря детям атмосферу зимней сказки.

Об этом сообщает канал ukrainian_travels в Instagram.

Поезд ко Дню Святого Николая

В этом году особыми пассажирами станут дети с прифронтовых территорий, а также дети работников железной дороги — в частности тех, кто был ранен, погиб или сейчас служит в Силах Обороны.

Укрзализныця напоминает, что прошлогоднее видео, которое сопровождает анонс, лишь подчеркивает атмосферу очарования, традиционно сопровождающую праздничные рейсы.

"Единственное, чего не хватает в этом году для полной зимней сказки — это снега", —говорится в сообщении.

Напомним, что журналисты Новини.LIVE вышли на улицы Одессы, чтобы спросить у горожан, планируют ли они праздновать день Святого Николая и чтобы хотели получить в подарок под подушку.

А до этого мы рассказывали, о каких светлых традициях следует помнить и что нельзя делать 6 декабря, чтобы избежать несчастий и привлечь благополучие.

праздники Укрзализныця дети поезд День Святого Николая
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
