З Харкова до Чернівців з 16 грудня почне курсувати прямий потяг

Потяг Укрзалізниці. Ілюстративне фото: пресслужба УЗ

Компанія "Укрзалізниця" запускає прямі потяги з Харкова до Чернівців. Вони почнуть курсувати вже з 16 грудня цього року.

Про це повідомила пресслужба УЗ у Telegram у вівторок, 26 листопада.

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Рейс Харків — Чернівці

Рейс Харків — Чернівці запустять 16 грудня, а продаж квитків на цей потяг відкриється з 27 листопада.

Він буде курсувати через день із зупинками в Івано-Франківську, Ходорові, Львові, Козятині, Фастові, Києві, Гребінці, Ромодані та Полтаві.

Скриншот допису УЗ

Раніше Новини.LIVE розповіли, хто може подорожувати новими дитячими вагонами Укрзалізниці та які умови.

Крім того, з 15 грудня УЗ запускає новий прямий поїзд з Києва до Будапешту, який курсуватиме щодня.