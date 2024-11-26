Из Харькова в Черновцы с 16 декабря начнет курсировать прямой поезд

Поезд Укрзализныци. Иллюстративное фото: пресс-служба УЗ

Компания "Укрзализныця" запускает прямые поезда из Харькова в Черновцы. Они начнут курсировать уже с 16 декабря этого года.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ в Telegram во вторник, 26 ноября.

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Рейс Харьков — Черновцы запустят 16 декабря, а продажа билетов на этот поезд откроется с 27 ноября.

Он будет курсировать через день с остановками в Ивано-Франковске, Ходорове, Львове, Козятине, Фастове, Киеве, Гребенке, Ромодане и Полтаве.

Скриншот поста УЗ

Ранее Новини.LIVE рассказали, кто может путешествовать в новых детских вагонах Укрзализныци и какие условия.

Кроме того, с 15 декабря УЗ запускает новый прямой поезд из Киева в Будапешт, который будет курсировать каждый день.