Укрзалізниця запустила додатковий поїзд Київ — Чернігів

Укрзалізниця анонсувала новий поїзд — який буде маршрут
Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 18:42
Пасажирський поїзд. Фото: Укрзалізниця
Компанія "Укрзалізниця" оголосила про запуск нового маршруту. Відтепер між Києвом та Черніговом курсуватиме додатковий поїзд.
Про це повідомили на сторінці компанії в Telegram.
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Новий поїзд курсуватиме за маршрутом "Київ — Чернігів" та "Чернігів — Київ" 27 липня та 1, 2 і 3 серпня. Він зупинятиметься на станціях Видубичі, Дарниця, Ніжин та ім. Бориса Олійника (смт Куликівка).
Графік руху поїзду №702/701:
- Київ — Чернігів: відправлення о 09:11, прибуття о 11:34;
- Чернігів — Київ: відправлення о 13:50, прибуття о 16:15.
Раніше ми розповідали, за що можуть оштрафувати пасажирів поїзду.
А також стало відомо, кому надається пільговий проїзд у поїздах у 2025 році.
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