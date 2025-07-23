Укрзалізниця запустила додатковий поїзд Київ — Чернігів

Пасажирський поїзд. Фото: Укрзалізниця

Компанія "Укрзалізниця" оголосила про запуск нового маршруту. Відтепер між Києвом та Черніговом курсуватиме додатковий поїзд.

Про це повідомили на сторінці компанії в Telegram.

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Новий поїзд курсуватиме за маршрутом "Київ — Чернігів" та "Чернігів — Київ" 27 липня та 1, 2 і 3 серпня. Він зупинятиметься на станціях Видубичі, Дарниця, Ніжин та ім. Бориса Олійника (смт Куликівка).

Графік руху поїзду №702/701:

Київ — Чернігів: відправлення о 09:11, прибуття о 11:34;

Чернігів — Київ: відправлення о 13:50, прибуття о 16:15.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, за що можуть оштрафувати пасажирів поїзду.

А також стало відомо, кому надається пільговий проїзд у поїздах у 2025 році.