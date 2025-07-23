Укрзализныця запустила дополнительный поезд Киев — Чернигов

Укрзализныця анонсировала новый поезд — какой будет маршрут
Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 18:42
Пассажирский поезд. Фото: Укрзализныця
Компания "Укрзализныця" объявила о запуске нового маршрута. Отныне между Киевом и Черниговом будет курсировать дополнительный поезд.
Об этом сообщили на странице компании в Telegram.
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Новый поезд будет курсировать по маршруту "Киев — Чернигов" и "Чернигов - Киев" 27 июля и 1, 2 и 3 августа. Он будет останавливаться на станциях Выдубичи, Дарница, Нежин и им. Бориса Олейника (пгт Куликовка).
График движения поезда №702/701:
- Киев — Чернигов: отправление в 09:11, прибытие в 11:34;
- Чернигов — Киев: отправление в 13:50, прибытие в 16:15.
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