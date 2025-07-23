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Главная Новости дня Укрзализныця анонсировала новый поезд — какой будет маршрут

Укрзализныця анонсировала новый поезд — какой будет маршрут

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 18:42
Укрзализныця запустила дополнительный поезд Киев — Чернигов
Пассажирский поезд. Фото: Укрзализныця

Компания "Укрзализныця" объявила о запуске нового маршрута. Отныне между Киевом и Черниговом будет курсировать дополнительный поезд.

Об этом сообщили на странице компании в Telegram.

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Новый поезд будет курсировать по маршруту "Киев — Чернигов" и "Чернигов - Киев" 27 июля и 1, 2 и 3 августа. Он будет останавливаться на станциях Выдубичи, Дарница, Нежин и им. Бориса Олейника (пгт Куликовка).

График движения поезда №702/701:

  • Киев — Чернигов: отправление в 09:11, прибытие в 11:34;
  • Чернигов — Киев: отправление в 13:50, прибытие в 16:15.
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Сообщение Укрзализныци. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, за что могут оштрафовать пассажиров поезда.

А также стало известно, кому предоставляется льготный проезд в поездах в 2025 году.

Киев Укрзализныця Чернигов поезда поезд
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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