Укрзализныця запустила дополнительный поезд Киев — Чернигов

Пассажирский поезд. Фото: Укрзализныця

Компания "Укрзализныця" объявила о запуске нового маршрута. Отныне между Киевом и Черниговом будет курсировать дополнительный поезд.

Об этом сообщили на странице компании в Telegram.

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Новый поезд будет курсировать по маршруту "Киев — Чернигов" и "Чернигов - Киев" 27 июля и 1, 2 и 3 августа. Он будет останавливаться на станциях Выдубичи, Дарница, Нежин и им. Бориса Олейника (пгт Куликовка).

График движения поезда №702/701:

Киев — Чернигов: отправление в 09:11, прибытие в 11:34;

Чернигов — Киев: отправление в 13:50, прибытие в 16:15.

Сообщение Укрзализныци. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, за что могут оштрафовать пассажиров поезда.

А также стало известно, кому предоставляется льготный проезд в поездах в 2025 году.