Марки, які присвятили спецпідрозділу ГУР Артан, випущені накладом 1670 примірників

Кирило Буданов на презентації марки спецпідрозділу "Артан". Фото: ГУР

Укрпошта випустила нову патріотичну марку, яка присвячена воїнам ГУР зі спецпідрозділу "Артан". Марка випущена лімітованим тиражем і на її презентації був присутнім голова ГУР Кирило Буданов.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

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Що відомо про нову марку

Марка, яка присвячена підрозділу ГУР "Артан". Фото: ГУР

Лімітований тираж марки, присвячений бойовому шляху підрозділу "Артан" складатиметься з 1670 примірників і ці марки можна вже замовити на сайті Укрпошти. Кожен колекційний поштовий набір включає нумерований аркуш із шістьма марками, художній конверт та штемпель спецпогашення.

"Зазвичай, коли ми гасимо марку ГУР, потім щось гаситься на території ворога", — зауважив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

На марках зображені окремі операції спецпідрозділу "Артан". Фото: ГУР

Що відомо про спецпідрозділ ГУР "Артан"

Цей спецпідрозділ був сформований у 2022 році. Бійці спецпідрозділу обороняли Київщину, Донеччину, зокрема у битвах за Бахмут і Часів Яр, воювали на Харківщині та Запоріжжі, здійснювали морські місії.

Наприклад, саме бійці цього спецпідрозділу повернули під контроль України нафтогазовидобувні платформи у Чорному морі та брали участь у таємних операціях воєнної розвідки.

"Марка — це фіксація історичних подій. Під час повномасштабної війни бійці "Артану" вже здійснили низку успішних місій, але ще багато належить зробити. Продовжуємо боротьбу!" — сказав Кирило Буданов на презентації марки.

Раніше повідомлялось, що керівник ГУР Кирило Буданов розповів, коли відбудеться масштабний обмін полоненими з росіянами. Йдеться про "1 000 на 1 000".

Також 17 травня у Києві стартував забіг SPARTAN KYIV 2025 на підтримку Головного управління розвідки Міноборони України. На подію зібрались сотні людей різного віку та рівня підготовки.