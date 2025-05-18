Марки, которые посвятили спецподразделению ГУР Артан, выпущены тиражом 1670 экземпляров

Кирилл Буданов на презентации марки спецподразделения "Артан". Фото: ГУР

Укрпочта выпустила новую патриотическую марку, которая посвящена воинам ГУР из спецподразделения "Артан". Марка выпущена лимитированным тиражом и на ее презентации присутствовал глава ГУР Кирилл Буданов.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

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Что известно о новой марке

Марка, которая посвящена подразделению ГУР "Артан". Фото: ГУР

Лимитированный тираж марки, посвященный боевому пути подразделения "Артан" будет состоять из 1670 экземпляров и эти марки можно уже заказать на сайте Укрпочты. Каждый коллекционный почтовый набор включает нумерованный лист с шестью марками, художественный конверт и штемпель спецгашения.

"Обычно, когда мы гасим марку ГУР, потом что-то гасится на территории врага", — отметил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

На марках изображены отдельные операции спецподразделения "Артан". Фото: ГУР

Что известно о спецподразделении ГУР "Артан"

Это спецподразделение было сформировано в 2022 году. Бойцы спецподразделения обороняли Киевскую область, Донецкую область, в частности в битвах за Бахмут и Часов Яр, воевали на Харьковщине и Запорожье, осуществляли морские миссии.

Например, именно бойцы этого спецподразделения вернули под контроль Украины нефтегазодобывающие платформы в Черном море и участвовали в тайных операциях военной разведки.

"Марка — это фиксация исторических событий. Во время полномасштабной войны бойцы "Артана" уже осуществили ряд успешных миссий, но еще много предстоит сделать. Продолжаем борьбу!" — сказал Кирилл Буданов на презентации марки.

Ранее сообщалось, что руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, когда состоится масштабный обмен пленными с россиянами. Речь идет о "1 000 на 1 000".

Также 17 мая в Киеве стартовал забег SPARTAN KYIV 2025 в поддержку Главного управления разведки Минобороны Украины. На событие собрались сотни людей разного возраста и уровня подготовки.