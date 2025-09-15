Новий застосунок Укрпошти — що змінилося і який є бонус

Укрпошта створила новий мобільний застосунок — що змінилося
Компанія "Укрпошта" запустила новий мобільний застосунок. Користувачі вже можуть протестувати бета-версію з оновленим функціоналом і отримати бонус.
Про це повідомили у пресслужбі компанії у понеділок, 15 вересня.
Укрпошта оновила мобільний додаток
Новий мобільний застосунок вже можна завантажити в App Store і Google Play. Наразі він працює у форматі бета-тестування, проте має низку важливих оновлень, на яких компанія зробила акцент, врахувавши побажання клієнтів.
Серед ключових функцій:
- автоматичне відображення всіх відправлень, пов’язаних із вашим номером телефону (з моменту реєстрації в застосунку);
- деталізований трекінг із даними про відправлення, відправника й отримувача, а також зі штрихкодом для сканування у відділенні;
- push-сповіщення про зміну статусу доставки (у дорозі, у відділенні чи вже отримане);
- повний перелік створених відправлень із можливістю пошуку, фільтрації й сортування;
- інтерактивна мапа відділень з прокладанням маршруту;
- онлайн-оплата (поки що доступна лише при створенні відправлень).
Крім того, компанія анонсувала майбутні оновлення. Зокрема, користувачі зможуть змінювати отримувача, робити безкоштовну переадресацію для посилок, які ще не надійшли у відділення, а також оплачувати відправлення отримувачем.
А також у якості бонусу компанія повідомила, що кожен, хто завантажить новий застосунок, отримає три безкоштовні відправлення по Україні за тарифом "Пріоритетний".
Раніше "Укрпошта" запровадила нововведення, яке дозволяє забрати посилку за 45 секунд.
А також ми розповідали, як перевести виплати з пошти на банківську картку.
Читайте Новини.LIVE!