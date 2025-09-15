Новий застосунок Укрпошти — що змінилося і який є бонус

Відділення Укрпошти. Фото: facebook.com/ukrposhta

Компанія "Укрпошта" запустила новий мобільний застосунок. Користувачі вже можуть протестувати бета-версію з оновленим функціоналом і отримати бонус.

Про це повідомили у пресслужбі компанії у понеділок, 15 вересня.

Реклама

Читайте також:

Укрпошта оновила мобільний додаток

Новий мобільний застосунок вже можна завантажити в App Store і Google Play. Наразі він працює у форматі бета-тестування, проте має низку важливих оновлень, на яких компанія зробила акцент, врахувавши побажання клієнтів.

Серед ключових функцій:

автоматичне відображення всіх відправлень, пов’язаних із вашим номером телефону (з моменту реєстрації в застосунку);

деталізований трекінг із даними про відправлення, відправника й отримувача, а також зі штрихкодом для сканування у відділенні;

push-сповіщення про зміну статусу доставки (у дорозі, у відділенні чи вже отримане);

повний перелік створених відправлень із можливістю пошуку, фільтрації й сортування;

інтерактивна мапа відділень з прокладанням маршруту;

онлайн-оплата (поки що доступна лише при створенні відправлень).

Переваги нового застосунку "Укрпошти". Фото: t.me/ukrposhta_news

Крім того, компанія анонсувала майбутні оновлення. Зокрема, користувачі зможуть змінювати отримувача, робити безкоштовну переадресацію для посилок, які ще не надійшли у відділення, а також оплачувати відправлення отримувачем.

А також у якості бонусу компанія повідомила, що кожен, хто завантажить новий застосунок, отримає три безкоштовні відправлення по Україні за тарифом "Пріоритетний".

Раніше "Укрпошта" запровадила нововведення, яке дозволяє забрати посилку за 45 секунд.

А також ми розповідали, як перевести виплати з пошти на банківську картку.