Новое приложение Укрпочты — что изменилось и какой есть бонус

Укрпочта создала новое мобильное приложение — что изменилось
Компания "Укрпочта" запустила новое мобильное приложение. Пользователи уже могут протестировать бета-версию с обновленным функционалом и получить бонус.
Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник, 15 сентября.
Новое мобильное приложение уже можно загрузить в App Store и Google Play. Сейчас оно работает в формате бета-тестирования, однако имеет ряд важных обновлений, на которых компания сделала акцент, учитывая пожелания клиентов.
Среди ключевых функций:
- автоматическое отображение всех отправлений, связанных с вашим номером телефона (с момента регистрации в приложении);
- детализированный трекинг с данными об отправлении, отправителе и получателе, а также со штрихкодом для сканирования в отделении;
- push-уведомления об изменении статуса доставки (в пути, в отделении или уже получено);
- полный перечень созданных отправлений с возможностью поиска, фильтрации и сортировки;
- интерактивная карта отделений с прокладкой маршрута;
- онлайн-оплата (пока доступна только при создании отправлений).
Кроме того, компания анонсировала будущие обновления. В частности, пользователи смогут менять получателя, делать бесплатную переадресацию для посылок, которые еще не поступили в отделение, а также оплачивать отправления получателем.
А также в качестве бонуса компания сообщила, что каждый, кто загрузит новое приложение, получит три бесплатные отправления по Украине по тарифу "Приоритетный".
