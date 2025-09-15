Новое приложение Укрпочты — что изменилось и какой есть бонус

Отделение Укрпочты. Фото: facebook.com/ukrposhta

Компания "Укрпочта" запустила новое мобильное приложение. Пользователи уже могут протестировать бета-версию с обновленным функционалом и получить бонус.

Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник, 15 сентября.

Укрпочта обновила мобильное приложение

Новое мобильное приложение уже можно загрузить в App Store и Google Play. Сейчас оно работает в формате бета-тестирования, однако имеет ряд важных обновлений, на которых компания сделала акцент, учитывая пожелания клиентов.

Среди ключевых функций:

автоматическое отображение всех отправлений, связанных с вашим номером телефона (с момента регистрации в приложении);

детализированный трекинг с данными об отправлении, отправителе и получателе, а также со штрихкодом для сканирования в отделении;

push-уведомления об изменении статуса доставки (в пути, в отделении или уже получено);

полный перечень созданных отправлений с возможностью поиска, фильтрации и сортировки;

интерактивная карта отделений с прокладкой маршрута;

онлайн-оплата (пока доступна только при создании отправлений).

Преимущества нового приложения "Укрпочты". Фото: t.me/ukrposhta_news

Кроме того, компания анонсировала будущие обновления. В частности, пользователи смогут менять получателя, делать бесплатную переадресацию для посылок, которые еще не поступили в отделение, а также оплачивать отправления получателем.

А также в качестве бонуса компания сообщила, что каждый, кто загрузит новое приложение, получит три бесплатные отправления по Украине по тарифу "Приоритетный".

