Укрпошта показала останню марку у 2023 році - як вона виглядає

Люди стоять у черзі до будівлі Укрпошти. Фото: bzh.life

Укрпошта презентувала завершальний 2023 року поштовий випуск. Нова марка називається "Українські колядки в Києво-Печерській лаврі" і присвятили її першій різдвяній літургії, проведену ПЦУ в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти та голова відомства Ігор Смілянський.

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Що відомо про різдвяну марку "Українські колядки в Києво-Печерській лаврі"

Укрпошта повідомляє, що цей поштовий блок, випущений у кількості 140 тисяч екземплярів, є унікальним поєднанням елементів української культури.

На ньому зображено іконостас відомого Успенського собору, мальовничі сцени з колядниками, що тримають восьмикутну зірку, та класичний український вертеп.

Марка "Українські колядки у Києво-Печерській лаврі". Фото: Ігор Смілянський

З боків іконостасу розташовані зображення святих Антонія та Феодосія Печерських, фундаторів Києво-Печерської лаври.

Марка "Українські колядки у Києво-Печерській лаврі". Фото: Ігор Смілянський

Дизайн цього поштового блоку, а також відповідної листівки, конверта та штемпеля "Перший день" був розроблений знаменитим українським художником Миколою Кочубеєм, який також є автором торішнього різдвяного випуску, присвяченого знаменитій мелодії "Щедрик. Carol of the Bells".

Як отримати нову марку від Укрпошти та коли її запустять у виробництво

За словами Ігоря Смілянського, відсьогодні доступне попереднє замовлення Різдвяної поштової марки 2023 року від Укрпошти, останньої марки цього року. Ви можете оформити замовлення онлайн, щоб вчасно надіслати святкові вітання своїм близьким чи товаришам на фронті.

"Де і з ким ми урочисто запускатимемо цю марку 22 грудня, я думаю ви зможете здогадатися, проте деталі з'являться згодом", — додав він.

Нагадаємо, що Укрпошта вже найближчим часом планує підвищити ціни на доставку листів Україною на 25-30%. Зростання тарифів на листи востаннє було два роки тому.

Крім того, Укрпошта планує витратити майже 66 мільйонів гривень на послуги передачі SMS-повідомлень та послуги передачі Viber-повідомлень. Йдеться про розсилку повідомлень користувачам.