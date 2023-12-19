Укрпочта показала последнюю марку в 2023 году - как она выглядит

Люди стоят в очереди в здание Укрпочты. Фото: bzh.life

Укрпочта презентовала завершающий в 2023 году почтовый выпуск. Новая марка называется "Украинские колядки в Киево-Печерской лавре" и посвятили ее первой рождественской литургии, проведенная ПЦУ в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты и глава ведомства Игорь Смелянский.

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Что известно про рождественскую марку "Украинские колядки в Киево-Печерской лавре"

Укрпочта сообщает, что этот почтовый блок, выпущенный в количестве 140 тысяч экземпляров, представляет собой уникальное сочетание элементов украинской культуры.

На нем изображены иконостас известного Успенского собора, живописные сцены с колядниками, держащими восьмиугольную звезду, и классический украинский вертеп.

Марка "Украинские колядки в Киево-Печерской лавре". Фото: Игорь Смелянский

По бокам иконостаса расположены изображения святых Антония и Феодосия Печерских, основателей Киево-Печерской лавры.

Марка "Украинские колядки в Киево-Печерской лавре". Фото: Игорь Смелянский

Дизайн этого почтового блока, а также соответствующей листовки, конверта и штемпеля "Первый день", был разработан знаменитым украинским художником Николаем Кочубеем, который также является автором прошлогоднего рождественского выпуска, посвященного знаменитой мелодии "Щедрик. Carol of the Bells".

Как получить новую марку от Укрпочты и когда ее запустят в производство

По словам Игоря Смелянского, с сегодняшнего дня доступен предварительный заказ Рождественской почтовой марки 2023 года от Укрпочты, последней марки этого года. Вы можете оформить заказ онлайн, чтобы вовремя отправить праздничные приветствия своим близким или товарищам на фронте.

"Где и с кем мы будем торжественно запускать эту марку 22 декабря, я думаю вы сможете догадаться, однако детали появятся впоследствии", — добавил он.

Напомним, что Укрпочта уже в ближайшее время планирует повысить цены на доставку писем по Украине на 25-30%. Рост тарифов на письма в последний раз был два года назад.

Кроме того, Укрпочта планирует потратить почти 66 миллионов гривен на услуги передачи SMS-сообщений и услуги передачи Viber-сообщений. Речь идет о рассылке сообщений пользователям.