UKRFEST у Латвії об’єднав українців та зібрав кошти для ЗСУ

Виступ MONATIK, люди з прапором України, люди в залі. Фото: кадри з відео. Колаж: Новини.LIVE

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У столиці Латвії Ризі відбувся масштабний український фестиваль UKRFEST, який зібрав українців з різних країн світу. Захід став платформою для підтримки української культури, єднання діаспори та допомоги військовим.

Про це повідомила головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік з Риги.

UKRFEST об’єднав українців у Латвії

UKRFEST створений для того, щоб об’єднувати українців у всьому світі та зберігати зв’язок із рідною культурою. Організатори наголошують, що фестиваль музики має постійно нагадувати про Україну та допомагати зміцнювати українську спільноту за кордоном.

На сцені фестивалю виступили українські артисти з виключно україномовною програмою. Серед учасників були відомі виконавці, які підготували спеціальні виступи для української аудиторії.

Гарік Кричевський розповів, що частину своїх пісень переклав українською мовою. За словами артиста, він поки не знає, як саме публіка сприйме такі зміни, однак наразі не розглядає варіантів повертатися до виконання цих композицій іншою мовою.

Іво Бобул зазначив, що понад 30 років не виконував у Латвії пісню "Цвіт липи". Артист зізнався, що був приємно здивований теплою зустріччю та підтримкою глядачів.

Організатори UKRFEST підкреслили, що їхні концерти створені українцями та для українців. Окрему увагу на фестивалі приділяють військовим — для них двері заходу завжди відкриті. Частину коштів, отриманих від проведення фестивалю, передають на підтримку захисників України.

Спеціальні концертні програми для UKRFEST також підготували Jerry Heil та Ірина Білик.

Завершив фестиваль виступ MONATIK та його команди. Артист виконав свої популярні хіти, а фінальним моментом концерту стало спільне виконання гімну України разом із усім залом.

Після Латвії UKRFEST вирушить до Німеччини, де заплановано проведення ще кількох масштабних фестивалів за участі відомих українських виконавців.

Новини.LIVE писали, що нещодавно пройшов фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026. На ньому Андрій Макаревич передав слова підтримки українцям, окремо звернувшись до своїх київських друзів і шанувальників. За словами музиканта, він щодня очікує, що війна в Україні завершиться якомога швидше.

Також Новини.LIVE інформували, що польський співак Міхал Шпак, який представляв свою країну на Євробаченні-2016, розповів про теплі стосунки з українською артисткою Джамалою та підтримав Україну. Музикант побажав українцям свободи, миру й любові.