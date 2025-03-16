Відключення світла 17 березня — Укренерго попередило про обмеження

Укренерго попередило про відключення світла — кого стосується
В понеділок, 17 березня, в Україні будуть застосовувати обмеження електроенергії. Це стосується промисловості та бізнесу.
Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.
Відключення світла 17 березня
Обмеження будуть застосовувати з 06:00 до 20:00. Відключення запроваджують через російські обстріли енергооб'єктів.
"Відключення побутових споживачів не прогнозується", — додали в Укренерго.
Разом з тим, зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Також українців просять споживати електроенергію ощадливо.
Нагадаємо, ми писали про те, яка ситуація в енергосистемі України. Зокрема, повідомляли, чи варто одеситам чекати на відключення світла в понеділок, 17 березня.
Також Новини.LIVE зазначали, що у травні 2025 року подорожчає електрична енергія для частини громадян. Це станеться через завершення дії спеціального тарифу.
Читайте Новини.LIVE!