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Укренерго попередило про відключення світла — кого стосується

16 березня 2025 21:24
Ольга Антоновська - редактор
Відключення світла 17 березня — Укренерго попередило про обмеження
Енергетик ремонтує лінії електропередач. Фото: ДТЕК
Ольга Антоновська - редактор

В понеділок, 17 березня, в Україні будуть застосовувати обмеження електроенергії. Це стосується промисловості та бізнесу. 

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

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Відключення світла 17 березня

Обмеження будуть застосовувати з 06:00 до 20:00. Відключення запроваджують через російські обстріли енергооб'єктів.

"Відключення побутових споживачів не прогнозується", — додали в Укренерго.

Укренерго попередило про відключення світла 17 березня
Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот

Разом з тим, зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Також українців просять споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, ми писали про те, яка ситуація в енергосистемі України. Зокрема, повідомляли, чи варто одеситам чекати на відключення світла в понеділок, 17 березня.

Також Новини.LIVE зазначали, що у травні 2025 року подорожчає електрична енергія для частини громадян. Це станеться через завершення дії спеціального тарифу.

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