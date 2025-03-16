Відключення світла 17 березня — Укренерго попередило про обмеження

Енергетик ремонтує лінії електропередач. Фото: ДТЕК

В понеділок, 17 березня, в Україні будуть застосовувати обмеження електроенергії. Це стосується промисловості та бізнесу.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

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Обмеження будуть застосовувати з 06:00 до 20:00. Відключення запроваджують через російські обстріли енергооб'єктів.

"Відключення побутових споживачів не прогнозується", — додали в Укренерго.

Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот

Разом з тим, зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Також українців просять споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, ми писали про те, яка ситуація в енергосистемі України. Зокрема, повідомляли, чи варто одеситам чекати на відключення світла в понеділок, 17 березня.

Також Новини.LIVE зазначали, що у травні 2025 року подорожчає електрична енергія для частини громадян. Це станеться через завершення дії спеціального тарифу.