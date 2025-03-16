Отключение света 17 марта — Укрэнерго предупредило об ограничениях

Укрэнерго предупредило об отключении света — кого касается
В понедельник, 17 марта, в Украине будут применять ограничения электроэнергии. Это касается промышленности и бизнеса.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.
Отключение света 17 марта
Ограничения будут применять с 06:00 до 20:00. Отключения вводят из-за российских обстрелов энергообъектов.
"Отключение бытовых потребителей не прогнозируется", — добавили в Укрэнерго.
Вместе с тем, отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться. Также украинцев просят потреблять электроэнергию экономно.
Напомним, мы писали о том, какая ситуация в энергосистеме Украины. В частности, сообщали, стоит ли одесситам ждать отключения света в понедельник, 17 марта.
Также Новини.LIVE отмечали, что в мае 2025 года подорожает электрическая энергия для части граждан. Это произойдет из-за завершения действия специального тарифа.
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