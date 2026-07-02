Україну накриють завтра зливи з грозами: синоптик Діденко показала карту

Затоплені дороги. Фото: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

Холодний атмосферний фронт, що насувається на Україну 3 липня, принесе різкі зміни погоди: довгоочікуваний спад спеки та грозові дощі на більшу частину території країни. Проте, спека ще затримається у східних областях.

Такий прогноз дала синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 3 липня принесе зливи та грози

Синоптик Наталка Діденко попереджає, що через значні температурні контрасти та тривалу сильну спеку буде висока грозова активність з потужними шквалами.

Карта опадів 3 липня. Фото: Метеопост

Уже в п'ятницю, 3 липня, у західних областях, а також на Київщині, Житомирщині та Вінниччині максимальна температура повітря знизиться до цілком комфортних показників і зупиниться в межах +24°C...+29°C. Водночас на решті території України все ще подекуди утримається спека, тому стовпчики термометрів там триматимуться на рівні +30°C…+34°C.

У Києві 3 липня вплив холодного атмосферного фронту також буде відчутним. У столиці пройдуть короткочасні грозові дощі, є ймовірність сильного шквалу, температура повітря знизиться до +27°C.

За прогнозом Наталки Діденко, у наступні дні в столиці очікується іще більше похолодає.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що сьогодні, 2 липня, в більшості регіонів України продовжує панувати екстремальна спека, подекуди повітря прогріється до +39°C. Лише на заході країни очікується певна передишка, бо там прогнозують дощі та невелике зниження температури.

Крім того, липень принесе і підвищену геомагнітну активність. Попри спокійний початок місяця, вже в першій декаді фахівці очікують сильні магнітні бурі, які можуть викликати мігрені та стрибки тиску. Згодом, наприкінці другої декади, можливі нестабільні шторми, тому лікарі радять уважно стежити за самопочуттям і уникати перевтоми.