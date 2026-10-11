Українців у банках ЄС перевірятимуть за новими правилами

Люди йдуть біля банку. Фото: Irish Mirror

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що українців, які користуються банківськими послугами в країнах Євросоюзу, перевірятимуть за уніфікованими європейськими стандартами. Європейський орган із протидії відмиванню коштів (AMLA) підготував остаточний проєкт технічних стандартів і направив його до Європейської комісії на затвердження.

Про це Ольга Василевська-Смаглюк повідомила в соцмережах у неділю, 11 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Перевірки українців в банках ЄС

Після запровадження нових правил банки в усіх 27 країнах ЄС застосовуватимуть узгоджені вимоги до ідентифікації клієнтів і перевірки їхніх персональних даних. Це стосуватиметься й українців, які мають рахунки в європейських фінансових установах.

"Зміни також матимуть значення для українських банків у складі європейських груп через групові процедури фінмоніторингу. Банки та інші фінустанови мають з’ясовувати, чи має клієнт кілька громадянств, фіксувати всі задекларовані та верифікувати щонайменше одне", — зазначила нардепка.

А санкційний контроль передбачатиме декілька обов’язкових процедур. Зокрема, перевірятимуть написання імен клієнтів мовою оригіналу та/або латиницею, братимуть до уваги можливі псевдоніми й адреси криптогаманців. Крім того, банки мають повторно проводити перевірки в разі оновлення санкційних переліків або зміни інформації про клієнта.

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Для українців це може передбачати перевірку імен й кирилицею. Водночас проєкт стандартів не зобов’язує банки використовувати обидва варіанти написання одночасно.

Окрему увагу в документі приділено віртуальним IBAN — номерам, пов’язаним з основним банківським рахунком. Під час перевірки фінансові установи мають визначати, хто користується таким номером і до якого рахунку він належить.

"Застосовуватимуть нові вимоги через шість місяців після набрання чинності, а дані чинних клієнтів оновлюватимуть поступово, з урахуванням рівня ризику", — додала Василевська-Смаглюк.

Допис Василевської-Смаглюк. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на юриста Вадима Оксентюка, якщо на вашу банківську картку надійшла значна сума, фінансова установа згодом може запросити підтвердження походження коштів. Від того, наскільки обґрунтованими будуть пояснення та чи надасте ви необхідні документи, може залежати подальше користування рахунком.

Крім того, в Україні оновлюють механізм співпраці банків із Державною виконавчою службою, що має полегшити процедуру стягнення заборгованості з банківських рахунків боржників. Водночас нововведення не передбачає довільного списання коштів громадян.