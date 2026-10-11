Украинцев в банках ЕС будут проверять по новым правилам

Люди идут у банка. Фото: Irish Mirror

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что украинцев, пользующихся банковскими услугами в странах Евросоюза, будут проверять в соответствии с унифицированными европейскими стандартами. Европейский орган по противодействию отмыванию денег (AMLA) подготовил окончательный проект технических стандартов и направил его в Европейскую комиссию на утверждение.

Об этом Ольга Василевская-Смаглюк сообщила в соцсетях в воскресенье, 11 октября, передает Новини.LIVE.

Реклама

Проверки украинцев в банках ЕС

После введения новых правил банки во всех 27 странах ЕС будут применять согласованные требования к идентификации клиентов и проверке их персональных данных. Это коснется и украинцев, имеющих счета в европейских финансовых учреждениях.

"Изменения также будут иметь значение для украинских банков, входящих в состав европейских групп, из-за групповых процедур финансового мониторинга. Банки и другие финансовые учреждения должны выяснять, имеет ли клиент несколько гражданств, фиксировать все заявленные и проверять как минимум одно", — отметила народный депутат.

А санкционный контроль будет предусматривать несколько обязательных процедур. В частности, будут проверять написание имен клиентов на языке оригинала и/или латиницей, учитывать возможные псевдонимы и адреса криптокошельков. Кроме того, банки должны повторно проводить проверки в случае обновления санкционных списков или изменения информации о клиенте.

Читайте также:

Для украинцев это может означать проверку имен и кириллицей. В то же время проект стандартов не обязывает банки использовать оба варианта написания одновременно.

Особое внимание в документе уделено виртуальным IBAN — номерам, связанным с основным банковским счетом. В ходе проверки финансовые учреждения должны определять, кто пользуется таким номером и к какому счету он относится.

"Новые требования начнут применяться через шесть месяцев после вступления в силу, а данные действующих клиентов будут обновляться постепенно, с учетом уровня риска", — добавила Василевская-Смаглюк.

Пост Василевской-Смаглюк. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на юриста Вадима Оксентюка, если на вашу банковскую карту поступила значительная сумма, финансовое учреждение впоследствии может запросить подтверждение происхождения средств. От того, насколько обоснованными будут объяснения и предоставите ли вы необходимые документы, может зависеть дальнейшее пользование счетом.

Кроме того, в Украине обновляют механизм сотрудничества банков с Государственной исполнительной службой, что должно упростить процедуру взыскания задолженности с банковских счетов должников. В то же время нововведение не предусматривает произвольного списания средств граждан.