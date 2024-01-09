Українців просять надати дані лічильників до кінця січня — в чому причина

Пенсіонер перевіряє лічильник води. Фото: скриншот

Українцям, які мають встановлені у квартирах лічильники тепла та води, мають до 31 січня пройти важливу процедуру. Це пов'язано з тим, що протягом 5-31 січня включно триватиме період прийняття даних зазначених лічильників.

Про це повідомляє Комунальний концерн "Центр комунального сервісу".

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Додатково повідомляється, що протягом цього періоду українці зможуть оновити інформацію про взяття квартирних лічильників на облік, заміну, повірку, а також на редагування показань.

"Показання лічильника гарячої води необхідно передавати навіть якщо встановлено бойлер. Просимо не відкладати передачу показань приладів обліку на останній день місяця, аби уникнути перевантаження телефонних ліній", — йдеться в повідомленні.

Джерело: Facebook

Наголошується, що клієнти "Центру комунального сервісу" можуть передати показники через:

особистий кабінет або через чатботи у месенджерах;

за номером безкоштовної телефонної лінії 0-800-40-44-07 ;

; скриньки для передачі показань, які знаходяться на вході до сервісних центрів.

Нагадаємо, що раніше у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" попередили, що споживачі можуть переплачувати за природний газ. та порадили, як цього уникнути. Водночас у Національному банку України озвучили прогноз щодо тарифів на житлово-комунальні послуги. У 2024 році українці платитимуть за основні послуги за старими розцінками.