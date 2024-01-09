Украинцев просят предоставить данные счетчиков до конца января — в чем причина

Пенсионер проверяет счетчик воды. Фото: скриншот

Украинцам, имеющим установленные в квартирах счетчики тепла и воды, должны до 31 января пройти важную процедуру. Это связано с тем, что в течение 5-31 января включительно будет продолжаться период принятия данных указанных счетчиков.

Об этом сообщает Коммунальный концерн "Центр коммунального сервиса".

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Дополнительно сообщается, что в течение этого периода украинцы смогут обновить информацию о взятии квартирных счетчиков на учет, замену, поверку, а также редактирование показаний.

"Показание счетчика горячей воды необходимо передавать даже если установлен бойлер. Просим не откладывать передачу показаний приборов учета на последний день месяца во избежание перегрузки телефонных линий", — говорится в сообщении.

Источник: Facebook

Отмечается, что клиенты "Центра коммунального сервиса" могут передать показатели через:

личный кабинет или через чаты в мессенджерах;

по номеру бесплатной телефонной линии 0-800-40-44-07 ;

; ящики для передачи показаний, которые находятся на входе в сервисные центры.

Напомним, что ранее в газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" предупредили, что потребители могут переплачивать за природный газ и посоветовали, как этого избежать. В то же время в Национальном банке Украины озвучили прогноз по тарифам на жилищно-коммунальные услуги. В 2024 году украинцы будут платить за основные услуги по старым расценкам.