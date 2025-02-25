Кіберполіція попередила про пастку шахраїв у громадських місцях

QR-код в громадському місці. Ілюстративне фото: root-nation

Правоохоронці застерігають українців від нової шахрайської схеми. У громадських місцях розміщують QR-коди, скануючи які користувачі потрапляють на фішингові сайти.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram у вівторок, 25 лютого.

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Нова шахрайська схема

Так, шахраї підмінюють QR-коди на офіційних інформаційних табличках або розміщують їх в громадських місцях. Люди, які просканували такі коди, потрапляють на підроблені сайти, які імітують реальні онлайн-сервіси.

"У результаті зловмисники можуть отримати доступ до банківських даних і викрасти кошти", — зауважили в поліції.

Аби вберегтися від шахраїв, правоохоронці радять українцям дотримуватися таких правил:

сканувати QR-коди лише з надійних джерел — уникати кодів, розміщених на випадкових наклейках, листівках або рекламних оголошеннях;

перед скануванням перевірити наклейку, звернувши увагу на сліди підміни (додатковий шар, нерівні краї, інший шрифт);

використовувати функцію попереднього перегляду посилання — така функція є на більшості смартфонів;

завжди звертати увагу на вебадресу після переходу за QR-кодом — будь-які відмінності в домені можуть бути ознакою шахрайства.

Скриншот допису Нацполіції

Раніше повідомляли, які існують способи, аби розпізнати, що вам дзвонить шахрай.

А у ЦПД попередили українців про шахраїв, які поширюють через Viber повідомлення про нібито відкриття фінансових рахунків, перевірити які можна, відкривши посилання.