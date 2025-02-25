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Украинцев предупредили о мошеннической схеме с QR-кодами — детали

25 февраля 2025 21:52
Евгения Брюховецкая - редактор
Киберполиция предупредила о ловушке мошенников в общественных местах
QR-код в общественном месте. Иллюстративное фото: root-nation
Евгения Брюховецкая - редактор

Правоохранители предостерегают украинцев от новой мошеннической схемы. В общественных местах размещают QR-коды, сканируя которые пользователи попадают на фишинговые сайты.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram во вторник, 25 февраля.

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Так, мошенники подменяют QR-коды на официальных информационных табличках или размещают их в общественных местах. Люди, которые просканировали такие коды, попадают на поддельные сайты, которые имитируют реальные онлайн-сервисы.

"В результате злоумышленники могут получить доступ к банковским данным и похитить средства", — отметили в полиции.

Чтобы уберечься от мошенников, правоохранители советуют украинцам придерживаться таких правил:

  • сканировать QR-коды только из надежных источников — избегать кодов, размещенных на случайных наклейках, открытках или рекламных объявлениях;
  • перед сканированием проверить наклейку, обратив внимание на следы подмены (дополнительный слой, неровные края, другой шрифт);
  • использовать функцию предварительного просмотра ссылки — такая функция есть на большинстве смартфонов;
  • всегда обращать внимание на вебадрес после перехода по QR-коду — любые отличия в домене могут быть признаком мошенничества.
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Скриншот поста Нацполиции

Ранее сообщали, какие существуют способы, чтобы распознать, что вам звонит мошенник.

А в ЦПД предупредили украинцев о мошенниках, которые распространяют через Viber сообщения о якобы открытии финансовых счетов, проверить которые можно, открыв ссылку.

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