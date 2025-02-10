Відключення світла 11 лютого — для кого будуть діяти обмеження

Український енергетик. Фото: ДТЕК

Завтра, 11 лютого, в Україні будуть діяти обмеження щодо світла. Відключатимуть електроенергію для бізнесу та промисловості.

Про це повідомило Укренерго в Telegram в понеділок, 10 лютого.

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Відключення світла 11 лютого

Як зазначили в Укренерго, у вівторок будуть застосовувати обмеження потужності для промисловості та бізнесу через пошкодження енергооб'єктів. Це сталося під час останніх атак по Україні.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — зазначають у повідомленні.

Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот

Відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються. Обмеження для бізнесу та промисловості будуть застосовувати в такі години:

07:00-11:00;

15:00-21:00.

Нагадаємо, в Україні з лютого почали діяти нові норми щодо пільгового тарифу на електроенергію. Вони будуть актуальними до кінця поточного року.

В Одеській області громади продовжують переходити на "зелену" енергетику. Так, у Сергіївській громаді встановили сонячну батарею на насосну станцію.