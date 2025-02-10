Відключення світла 11 лютого — для кого будуть діяти обмеження

Українцям завтра відключатимуть світло — кого торкнеться
Завтра, 11 лютого, в Україні будуть діяти обмеження щодо світла. Відключатимуть електроенергію для бізнесу та промисловості.
Про це повідомило Укренерго в Telegram в понеділок, 10 лютого.
Відключення світла 11 лютого
Як зазначили в Укренерго, у вівторок будуть застосовувати обмеження потужності для промисловості та бізнесу через пошкодження енергооб'єктів. Це сталося під час останніх атак по Україні.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — зазначають у повідомленні.
Відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються. Обмеження для бізнесу та промисловості будуть застосовувати в такі години:
- 07:00-11:00;
- 15:00-21:00.
Нагадаємо, в Україні з лютого почали діяти нові норми щодо пільгового тарифу на електроенергію. Вони будуть актуальними до кінця поточного року.
В Одеській області громади продовжують переходити на "зелену" енергетику. Так, у Сергіївській громаді встановили сонячну батарею на насосну станцію.
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