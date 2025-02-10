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Украинцам завтра будут отключать свет — кого коснется

10 февраля 2025 21:42
Ольга Антоновская - редактор
Отключение света 11 февраля — для кого будут действовать ограничения
Украинский энергетик. Фото: ДТЭК
Ольга Антоновская - редактор

Завтра, 11 февраля, в Украине будут действовать ограничения по свету. Отключать электроэнергию будут для бизнеса и промышленности.

Об этом сообщило Укрэнерго в Telegram в понедельник, 10 февраля.

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Отключение света 11 февраля

Как отметили в Укрэнерго, во вторник будут применять ограничения мощности для промышленности и бизнеса из-за повреждения энергообъектов. Это произошло во время последних атак по Украине.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — отмечают в сообщении.

Відключення світла в Україні 11 лютого
Сообщение об отключении света. Фото: скриншот

Отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются. Ограничения для бизнеса и промышленности будут применять в такие часы:

  • 07:00-11:00;
  • 15:00-21:00.

Напомним, в Украине с февраля начали действовать новые нормы по льготному тарифу на электроэнергию. Они будут актуальными до конца текущего года.

В Одесской области громады продолжают переходить на "зеленую" энергетику. Так, в Сергеевской громаде установили солнечную батарею на насосную станцию.

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