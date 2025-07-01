Українцям за кордоном відкрили цифровий нотаріат — деталі від Сибіги

Очільник МЗС Андрій Сибіга. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що для українців за кордоном відкрили доступ до нового цифрового нотаріату. Можливість буде доступна в 40 посольствах і консульствах України по світу.

Про це Андрій Сибіга повідомив у Facebook у вівторок, 1 липня.

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Новий цифровий нотаріат

Сибіга наголосив, що реформа консульських послуг МЗС продовжується. За його словами, робота над цифровізацією, вдосконаленням та спрощенням доступ триває постійно.

Міністр дав завдання, аби українці за кордоном відчували опіку, турботу та повагу своєї держави.

"Сьогодні я радий повідомити про пілотний запуск у перших 40 закордонних дипломатичних установах нової послуги в одній з ключових консульських сфер. Це автоматизований нотаріат", — розповів Сибіга.

Нововведення для українців за кордоном

Українці за межами країни отримали доступ до нової автоматизованої системи нотаріальних послуг МЗС, яка зекономить час та гроші, а також розвантажить консулів.

Основна зміна полягає в тому, що весь процес подання та обробки документів переведено в онлайн-формат. Більше не потрібно особисто відвідувати дипломатичну установу на кожному етапі — достатньо пройти всі необхідні дії дистанційно, а потім лише разово прийти, щоб отримати готовий документ.

Українець у зручний для нього час через систему е-Консул:

подає онлайн заяву на вчинення нотаріальної дії;

завантажує зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заяви;

підвантажує усі необхідні документи.

Крім того, система підказує, які документи мають бути подані для вчинення тієї чи іншої дії.

Консульський посадовець розглядає подані дані та ухвалює рішення про можливість оформлення нотаріального акта.

"У разі виявлення якихось невідповідностей, заявнику надсилається повідомлення з конкретними рекомендаціями щодо їх усунення. Система формує нотаріальний документ та надсилає особі повідомлення про готовність його посвідчити та необхідність оплатити консульський збір. Все це відбувається без фізичної присутності заявника. Подані ним дані та сформований нотаріальний документ зберігаються в системі", — розповів Сибіга.

Громадянину залишається записатися в е-Чергу на отримання готового документа, прибути до установи, особисто підписати документ та, після внесення консулом інформації до реєстру нотаріальних дій, отримати оформлений документ.

Пілотний проєкт діє в посольствах України в Австралії, Алжирі, Анголі, Аргентині, Ботсвані, В’єтнамі, Гані, Ефіопії, Індії, Індонезії, Катарі, Кенії, КНР, генконсульствах у Гуанчжоу та Шанхаї, посольствах в Конго, Кореї, Кот-д’Івуарі, Кубі, Кувейті, Латвії, Малайзії, Марокко, Мексиці, Мозамбіку, ОАЕ, Омані, ПАР, Перу, Руанді, Саудівській Аравії, Сенегалі, Сінгапурі, Таїланді, Тунісі, Чилі, Японії, генконсульствах в Мілані, Гамбурзі та Гданську.

"Всі циркуляри та інструкції розіслані, тож користуйтеся вже відсьогодні. Ми також будемо збирати відгуки та зворотній звʼязок для покращення роботи системи", — зазначив міністр.

Більше подробиць, а також відповіді на найпоширеніші запитання з’являться вже сьогодні на офіційних ресурсах дипломатичних установ і Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.

Сибіга розповів, що після оцінки результатів пілотного етапу невдовзі розширять його на інші дипломатичні та консульські установи України за кордоном

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Нагадаємо, українцям, які планують перетнути кордон, необхідно ознайомитися з переліком речей, заборонених або обмежених до перевезення.

А Новини.LIVE розповіли, до чого готуватися українцям у Польщі з 1 липня.