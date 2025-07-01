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Главная Новости дня Украинцам за рубежом открыли доступ к цифровому нотариату

Украинцам за рубежом открыли доступ к цифровому нотариату

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Дата публикации 1 июля 2025 14:04
Украинцам за рубежом открыли цифровой нотариат — детали от Сибиги
Глава МИД Андрей Сибига. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что для украинцев за рубежом открыли доступ к новому цифровому нотариату. Возможность будет доступна в 40 посольствах и консульствах Украины по миру.

Об этом Андрей Сибига сообщил в Facebook во вторник, 1 июля.

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Сибига подчеркнул, что реформа консульских услуг МИД продолжается. По его словам, работа над цифровизацией, совершенствованием и упрощением доступа продолжается постоянно.

Министр дал задание, чтобы украинцы за рубежом чувствовали опеку, заботу и уважение своего государства.

"Сегодня я рад сообщить о пилотном запуске в первых 40 зарубежных дипломатических учреждениях новой услуги в одной из ключевых консульских сфер. Это автоматизированный нотариат", — рассказал Сибига.

Нововведения для украинцев за рубежом

Украинцы за пределами страны получили доступ к новой автоматизированной системе нотариальных услуг МИД, которая сэкономит время и деньги, а также разгрузит консулов.

Основное изменение заключается в том, что весь процесс подачи и обработки документов переведен в онлайн-формат. Больше не нужно лично посещать дипломатическое учреждение на каждом этапе — достаточно пройти все необходимые действия дистанционно, а затем лишь разово прийти, чтобы получить готовый документ.

Украинец в удобное для него время через систему е-Консул:

  • подает онлайн заявление на совершение нотариального действия;
  • загружает образец необходимой доверенности или нотариального заявления;
  • подгружает все необходимые документы.

Кроме того, система подсказывает, какие документы должны быть представлены для совершения того или иного действия.

Консульский чиновник рассматривает представленные данные и принимает решение о возможности оформления нотариального акта.

"В случае выявления каких-то несоответствий, заявителю направляется сообщение с конкретными рекомендациями по их устранению. Система формирует нотариальный документ и направляет лицу сообщение о готовности его удостоверить и необходимости оплатить консульский сбор. Все это происходит без физического присутствия заявителя. Поданные им данные и сформированный нотариальный документ сохраняются в системе", — рассказал Сибига.

Гражданину остается записаться в е-очередь на получение готового документа, прибыть в учреждение, лично подписать документ и, после внесения консулом информации в реестр нотариальных действий, получить оформленный документ.

Пилотный проект действует в посольствах Украины в Австралии, Алжире, Анголе, Аргентине, Ботсване, Вьетнаме, Гане, Эфиопии, Индии, Индонезии, Катаре, Кении, КНР, генконсульствах в Гуанчжоу и Шанхае, посольствах в Конго, Корее, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кувейте, Латвии, Малайзии, Марокко, Мексике, Мозамбике, ОАЭ, Омане, ЮАР, Перу, Руанде, Саудовской Аравии, Сенегале, Сингапуре, Таиланде, Тунисе, Чили, Японии, генконсульствах в Милане, Гамбурге и Гданьске.

"Все циркуляры и инструкции разосланы, поэтому пользуйтесь уже с сегодняшнего дня. Мы также будем собирать отзывы и обратную связь для улучшения работы системы", — отметил министр.

Больше подробностей, а также ответы на самые распространенные вопросы появятся уже сегодня на официальных ресурсах дипломатических учреждений и Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

Сибига рассказал, что после оценки результатов пилотного этапа вскоре расширят его на другие дипломатические и консульские учреждения Украины за рубежом

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Пост Сибиги. Фото: скриншот
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Пост Сибиги. Фото: скриншот
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Пост Сибиги. Фото: скриншот

Напомним, украинцам, которые планируют пересечь границу, необходимо ознакомиться с перечнем вещей, запрещенных или ограниченных к перевозке.

А Новини.LIVE рассказали, к чему готовиться украинцам в Польше с 1 июля.

граница украинцы МИД Андрей Сибига консульство посольство
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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