Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Українцям дадуть по 3100 гривен до Дня незалежності: хто отримає

Українцям дадуть по 3100 гривен до Дня незалежності: хто отримає

Ua ru
Дата публікації: 15 травня 2026 02:40
Українцям дадуть по 3100 гривен до Дня незалежності: хто отримає
Виплати особам з інвалідністю. Фото: колаж Новини.LIVE

Громадяни України отримають до Дня Незалежності одноразову грошову виплату у розмірі до 3100 гривень. Зокрема, такі виплати нададуть ветеранам війни, особам з інвалідністю і не тільки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Кабміну України.

Хто отримає гроші до Дня Незалежності України

Згідно постанови Кабміну від 13 травня, разова виплата буде здійснена до 24 серпня 2024 року. Зокрема, гроші отримають:

  • особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, а також особи з інвалідністю через загальне захворювання, трудове каліцтво чи інші причини. Розподілення буде таким чином: для I групи — 3100 гривень; II групи — 2900 гривень; III групи — 2700 гривень;
  • учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також діти, народжені у таких місцях примусового тримання — 1000 гривень;
  • особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3100 гривень;
  • члени сімей загиблих ветеранів війни, захисники та захисниці, а також дружини чи чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які не одружилися вдруге - 650 гривень;
  • учасники війни, колишні в’язні концентраційних таборів і гетто, особи, яких примусово вивозили на роботи, а також діти партизанів, підпільників та інших борців із нацистським режимом у тилу ворога — отримають 450 гривень.

Відповідна постанова опублікована від імені прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Як повідомляло Новини.LIVE, у травні 2026 року українські громадяни в рамках родини, які мають осіб з інвалідністю, можуть оформити одноразову грошову допомогу у розмірі 10 800 гривень.

Читайте також:

Також ми писали, що у травні французька гуманітарна організація Acted надасть жителям одного з регіонів грошову допомогу у розмірі 1 800 грн на шість місяців. Однак необхідно буде відповідати низці умов програми. 

виплати гроші особа з інвалідністю
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації