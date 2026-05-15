Українцям дадуть по 3100 гривен до Дня незалежності: хто отримає

Громадяни України отримають до Дня Незалежності одноразову грошову виплату у розмірі до 3100 гривень. Зокрема, такі виплати нададуть ветеранам війни, особам з інвалідністю і не тільки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Кабміну України.

Хто отримає гроші до Дня Незалежності України

Згідно постанови Кабміну від 13 травня, разова виплата буде здійснена до 24 серпня 2024 року. Зокрема, гроші отримають:

особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, а також особи з інвалідністю через загальне захворювання, трудове каліцтво чи інші причини. Розподілення буде таким чином: для I групи — 3100 гривень; II групи — 2900 гривень; III групи — 2700 гривень;

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також діти, народжені у таких місцях примусового тримання — 1000 гривень;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3100 гривень;

члени сімей загиблих ветеранів війни, захисники та захисниці, а також дружини чи чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які не одружилися вдруге - 650 гривень;

учасники війни, колишні в’язні концентраційних таборів і гетто, особи, яких примусово вивозили на роботи, а також діти партизанів, підпільників та інших борців із нацистським режимом у тилу ворога — отримають 450 гривень.

Відповідна постанова опублікована від імені прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Як повідомляло Новини.LIVE, у травні 2026 року українські громадяни в рамках родини, які мають осіб з інвалідністю, можуть оформити одноразову грошову допомогу у розмірі 10 800 гривень.

