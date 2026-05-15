Украинцам дадут по 3100 гривен ко Дню независимости: кто получит

Выплаты лицам с инвалидностью. Фото: коллаж Новости.LIVE

Граждане Украины получат ко Дню Независимости единовременную денежную выплату в размере до 3100 гривен. В частности, такие выплаты предоставят ветеранам войны, лицам с инвалидностью и не только.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Кабмина Украины.

Кто получит деньги ко Дню Независимости Украины

Согласно постановлению Кабмина от 13 мая, разовая выплата будет осуществлена до 24 августа 2024 года. В частности, деньги получат:

лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, гетто, а также лица с инвалидностью по общему заболеванию, трудовому увечью или другим причинам. Распределение будет следующим образом: для I группы — 3100 гривен; II группы — 2900 гривен; III группы — 2700 гривен;

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также дети, рожденные в таких местах принудительного содержания — 1000 гривен;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, — 3100 гривен;

члены семей погибших ветеранов войны, защитники и защитницы, а также жены или мужья умерших лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий, которые не женились во второй раз — 650 гривен;

участники войны, бывшие узники концентрационных лагерей и гетто, лица, которых принудительно вывозили на работы, а также дети партизан, подпольщиков и других борцов с нацистским режимом в тылу врага — получат 450 гривен.

Соответствующее постановление опубликовано от имени премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Как сообщало Новини.LIVE, в мае 2026 года украинские граждане в рамках семьи, которые имеют лиц с инвалидностью, могут оформить единовременную денежную помощь в размере 10 800 гривен.

Читайте также:

Также мы писали, что в мае французская гуманитарная организация Acted предоставит жителям одного из регионов денежную помощь в размере 1 800 грн на шесть месяцев. Однако необходимо будет соответствовать ряду условий программы.