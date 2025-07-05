Миколу Гайдука з України звинувачують у РФ у тероризмі, але зізнання отримали завдяки катуванням

Незаконно утримуваний українець Микола Гайдук в СІЗО РФ. Фото: SOTAvision

В окупованому РФ Кенігсбергу (Калінінграді) продовжують незаконно утримувати в СІЗО українця з німецьким громадянством Миколу Гайдука. Його звинувачують у контрабанді вибухівки та тероризмі, а покази проти себе слідство отримало завдяки катуванням.

Про це повідомляє опозиційна Кремлю незалежна агенція SOTAvision.

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Гайдука залишили у СІЗО до 22 вересня. Він розповів суду з відеозв'язку, що жодних слідчих дій не проводиться, він "тупо сидить у СІЗО".

Також Гайдук повідомив, що в нього почала хворіти спина, — щоб встати вранці з ліжка, йому треба за щось взятися. Меддопомогу йому не надають, всі заяви чоловіка зникають у надрах СІЗО.

Українець повідомив суду, що при затриманні йому довелось визнати свою вигадану провину, адже його катували. Проте суд вирішив залишити Гайдука й надалі в СІЗО.

"Я не вважаю тортур тиском. Це тортури — коли лежиш зі зв'язаними руками та з мішком на голові, а в пах тицяють електрикою",

— сказав Микола Гайдук.

"Який це суд? Це не суд!", — заявив адвокат обвинуваченого Роман Морозов, якому навіть не дали ознайомитись зі справою в повному обсязі.

Перед початком засідання Морозов заявив відвід прокурору та секретарю через те, що вони шепотіли у його присутності, але суд не взяв заяву адвоката до уваги.

Раніше повідомлялось, що у Тольятті Самарської області РФ підлітки співали гімн України. За це проти них порушили кримінальну справу.

А на тимчасово окупованих територіях Луганської області російські загарбники продовжують готувати дітей до війни. З 1 вересня у школах діятимуть 95 так званих "козацьких класів".