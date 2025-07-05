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Главная Новости дня Украинца Гайдука пытали в СИЗО РФ — в чем его обвиняют

Украинца Гайдука пытали в СИЗО РФ — в чем его обвиняют

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 01:48
Николая Гайдука из Украины обвиняют в РФ в терроризме, но признание получили благодаря пыткам
Незаконно удерживаемый украинец Николай Гайдук в СИЗО РФ. Фото: SOTAvision

В оккупированном РФ Кенигсберге (Калининграде) продолжают незаконно удерживать в СИЗО украинца с немецким гражданством Николая Гайдука. Его обвиняют в контрабанде взрывчатки и терроризме, а показания против себя следствие получило благодаря пыткам.

Об этом сообщает оппозиционное Кремлю независимое агентство SOTAvision.

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Что известно о деле украинца Гайдука

Гайдука оставили в СИЗО до 22 сентября. Он рассказал суду по видеосвязи, что никаких следственных действий не проводится, он "тупо сидит в СИЗО".

Также Гайдук сообщил, что у него начала болеть спина, - чтобы встать утром с кровати, ему надо за что-то взяться. Медпомощь ему не оказывают, все заявления мужчины исчезают в недрах СИЗО.

Украинец сообщил суду, что при задержании ему пришлось признать свою вымышленную вину, ведь его пытали. Однако суд решил оставить Гайдука и в дальнейшем в СИЗО.

"Я не считаю пытки давлением. Это пытки - когда лежишь со связанными руками и с мешком на голове, а в пах тычут электричеством",
— сказал Николай Гайдук.

"Какой это суд? Это не суд!", — заявил адвокат обвиняемого Роман Морозов, которому даже не дали ознакомиться с делом в полном объеме.

Перед началом заседания Морозов заявил отвод прокурору и секретарю из-за того, что они шептались в его присутствии, но суд не принял заявление адвоката во внимание.

Ранее сообщалось, что в Тольятти Самарской области РФ подростки пели гимн Украины. За это против них возбудили уголовное дело.

А на временно оккупированных территориях Луганской области российские захватчики продолжают готовить детей к войне. С 1 сентября в школах будут действовать 95 так называемых "казацких классов".

россия суд украинцы оккупанты пытки
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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