Відключення світла в Україні 13 січня — графіки на завтра від Укренерго

Графіки відключення світла діятимуть завтра, 13 січня, в усіх областях України. Причиною запроваджень обмежень є наслідки російських атак на енергетичні обʼєкти.

Про це повідомила пресслужба Укренерго в Telegram.

Відключення світла в Україні 13 січня

"Завтра, 13 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", — йдеться у повідомленні.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінитися, тому споживачів закликають перевіряти час та обсяг застосування відключень на офіційних сторінках обленерго.

Людей просять ощадливо споживати електроенергію, коли вона зʼявляється за графіком.

Нагадаємо, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер пояснив, яка наразі ситуація зі світлом в регіоні після російських атак.

А енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв розповів, чи будуть жорсткі відключення електроенергії в Києві цього тижня.