Відключення світла в Україні 13 січня — графіки на завтра від Укренерго

Українці знову залишаться без світла — графіки на завтра
Графіки відключення світла діятимуть завтра, 13 січня, в усіх областях України. Причиною запроваджень обмежень є наслідки російських атак на енергетичні обʼєкти.
Про це повідомила пресслужба Укренерго в Telegram.
Відключення світла в Україні 13 січня
"Завтра, 13 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", — йдеться у повідомленні.
Водночас ситуація в енергосистемі може змінитися, тому споживачів закликають перевіряти час та обсяг застосування відключень на офіційних сторінках обленерго.
Людей просять ощадливо споживати електроенергію, коли вона зʼявляється за графіком.
