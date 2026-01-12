Відео
Головна Новини дня Українці знову залишаться без світла — графіки на завтра

Українці знову залишаться без світла — графіки на завтра

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 18:56
Відключення світла в Україні 13 січня — графіки на завтра від Укренерго
Відключення світла в Києві. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov

Графіки відключення світла діятимуть завтра, 13 січня, в усіх областях України. Причиною запроваджень обмежень є наслідки російських атак на енергетичні обʼєкти.

Про це повідомила пресслужба Укренерго в Telegram.

Читайте також:

Відключення світла в Україні 13 січня

"Завтра, 13 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", — йдеться у повідомленні.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінитися, тому споживачів закликають перевіряти час та обсяг застосування відключень на офіційних сторінках обленерго.

Людей просять ощадливо споживати електроенергію, коли вона зʼявляється за графіком.

null
Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер пояснив, яка наразі ситуація зі світлом в регіоні після російських атак.

А енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв розповів, чи будуть жорсткі відключення електроенергії в Києві цього тижня.

Україна Укренерго відключення світла світло графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
