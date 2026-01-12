Отключение света в Украине 13 января — графики на завтра от Укрэнерго

Отключение света в Киеве. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov

Графики отключения света будут действовать завтра, 13 января, во всех областях Украины. Причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергетические объекты.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Отключение света в Украине 13 января

"Завтра, 13 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", — говорится в сообщении.

В то же время ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому потребителей призывают проверять время и объем применения отключений на официальных страницах облэнерго.

Людей просят экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, глава Одесской ОВА Олег Кипер объяснил, какая сейчас ситуация со светом в регионе после российских атак.

А энергетический эксперт Станислав Игнатьев рассказал, будут ли жесткие отключения электроэнергии в Киеве на этой неделе.