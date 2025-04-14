Українці у Чехії можуть отримати посвідку на проживання на пʼять років — умови

Українські біженці на кордоні. Фото ілюстративне: УНІАН

Українці можуть до 30 квітня податки заявку на отримання дозволу на довгострокове проживання в Чехії. Йдеться про пʼятирічну посвідку.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ Чехії.

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Подати заяву на такий дозвіл можуть особи зі статусом тимчасового захисту, які також відповідають декільком умовам. Його запровадили у рамках закону Lex Ukrajina 7.

Отримати посвідку можуть особи зі статусом тимчасового захисту, при цьому діти до 18 років включаються до заявки разом із батьками. Їх можна подати лише в онлайн форматі. Прийом заяв розпочнеться після успішної реєстрації на продовження тимчасового захисту у 2025 році. Це можна зробити до 30 квітня.

Що потрібно для отримання пʼятирічної посвідки:

подача заявки на спеціальну посвідку;

проживання з тимчасовим захистом не менше двох років;

відсутність судимості;

економічна самостійність;

дохід за 2024 рік — 440 000 крон (плюс 110 000 за кожного члена родини);

неотримання гуманітарної допомоги у період з 1 жовтня 2024 до 31 березня 2025 року;

безперервне медичне страхування без боргів;

зареєстроване житло;

закордонний паспорт;

діти 6-14 років повинні відвідувати школу.

Як подати запит

У Чехії подати заяву на спеціальний дозвіл на довгострокове проживання можна через портал Міністерства внутрішніх справ. Кожен повнолітній заявник має оформлювати окрему заявку, тоді як для дітей її подають батьки або законні представники.

Якщо сімʼя подає заявку разом, то всі повинні вказати свою зацікавленість в дозволі. Один із подружжя може розпочати подання, створивши сімейний запит у системі та запросивши інших членів родини приєднатися.

У заяві потрібно зазначити реєстраційні номери та податкові ідентифікаційні номери.

Після пʼяти років безперервного перебування в Чехії власники дозволу можуть податися на постійну посвідку.

Нагадаємо, організація Caritas Czech Republic in Ukraine оголосила прийом заявок на гранти для навчання й перекваліфікації у трьох областях України.

Крім того, влада Чехія планує посилити нагляд за іноземцями, а також прискорити процеси депортації.