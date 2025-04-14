Украинцы в Чехии могут получить вид на жительство на пять лет — условия

Украинские беженцы на границе. Фото иллюстративное: УНИАН

Украинцы могут до 30 апреля подать заявку на получение разрешения на долгосрочное проживание в Чехии. Речь идет о пятилетнем виде на жительство.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Чехии.

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Подать заявление на такое разрешение могут лица со статусом временной защиты, которые также соответствуют нескольким условиям. Его ввели в рамках закона Lex Ukrajina 7.

Получить вид могут лица со статусом временной защиты, при этом дети до 18 лет включаются в заявку вместе с родителями. Их можно подать только в онлайн формате. Прием заявлений начнется после успешной регистрации на продление временной защиты в 2025 году. Это можно сделать до 30 апреля.

Что нужно для получения пятилетнего вида на жительство:

подача заявки на специальный вид на жительство;

проживание с временной защитой не менее двух лет;

отсутствие судимости;

экономическая самостоятельность;

доход за 2024 год — 440 000 крон (плюс 110 000 за каждого члена семьи);

неполучение гуманитарной помощи в период с 1 октября 2024 до 31 марта 2025 года;

непрерывное медицинское страхование без долгов;

зарегистрированное жилье;

заграничный паспорт;

дети 6-14 лет должны посещать школу.

Как подать запрос

В Чехии подать заявление на специальное разрешение на долгосрочное проживание можно через портал Министерства внутренних дел. Каждый совершеннолетний заявитель должен оформлять отдельную заявку, тогда как для детей ее подают родители или законные представители.

Если семья подает заявку вместе, то все должны указать свою заинтересованность в разрешении. Один из супругов может начать подачу, создав семейный запрос в системе и пригласив других членов семьи присоединиться.

В заявлении нужно указать регистрационные номера и налоговые идентификационные номера.

После пяти лет непрерывного пребывания в Чехии владельцы разрешения могут податься на постоянный вид на жительство.

Напомним, организация Caritas Czech Republic in Ukraine объявила прием заявок на гранты для обучения и переквалификации в трех областях Украины.

Кроме того, власти Чехия планируют усилить надзор за иностранцами, а также ускорить процессы депортации.