З днем зимового сонцестояння 2023 — привітання у прозі, віршах та листівках

Дівчина зустрічає сонячний зимовий день. Фото: istockphoto.com

Щорічна подія, яка втілює перемогу світла над темрявою, — День зимового сонцестояння припадає 2023 року на п'ятницю, 22 грудня. Саме після цієї дати тривалість дня починає збільшуватися, а ніч стає коротшою.

Новини.LIVE пропонує добірку оригінальних, щирих та красивих привітань зі святом.

Читайте також:

Привітання з днем зимового сонцестояння у прозі

Благаю тебе, не засмучуйся, що день сьогодні занадто короткий, а ніч має бути темна, холодна і довга. Вже завтра новий день осяє наш шлях, який обов'язково буде щасливим і веселим. Вітаю з днем зимового сонцестояння!

***

З Днем зимового сонцестояння! У цей морозний день бажаю забав, веселощів і відмінного настрою. Вірте в диво, яке вже наближається.

***

У цей найкоротший день року хочу тобі побажати надії та віри у краще, адже все погане, як і ця довга ніч, пройде, і новий радісний світанок осяє сонячними промінчиками. З днем зимового сонцестояння!

***

Вітаю з цією найдовшою ніччю в році. Нехай вона пройде мирно та тихо, а ранок почнеться з посмішки та теплих слів.

***

Сьогодні день сонцестояння, він відроджує усі найтепліші почуття! Бажаю, щоб життя було тільки святковим і веселим, приносило сміх та квіти.

День зимового сонцестояння 2023 — красиві листівки

З днем зимового сонцестояння — привітання у віршах українською мовою

Нехай сьогодні день короткий,

Не будем всі ми сумувать,

Адже повільно і потрохи

Почне день сонце додавать!

Хай буде з кожним днем світліше

На вулиці, в душі, кругом!

І жити стане веселіше,

І світ наповниться добром!

***

У день сонцестояння

Я бажаю щастя,

Щоб пішли всі біди,

Прикрощі, напасті.

***

В день чарівний цей

Загадай бажання,

побажаю нині

Тільки процвітання.

З днем зимового сонцестояння!

Відеопривітання з днем зимового сонцестояння 2023

Нагадаємо, ми писали, які існують традиції, прикмети та заборони у день зимового сонцестояння.