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Українці відзначають день зимового сонцестояння — щирі та красиві привітання

22 грудня 2023 05:37
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З днем зимового сонцестояння 2023 — привітання у прозі, віршах та листівках
Дівчина зустрічає сонячний зимовий день. Фото: istockphoto.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Щорічна подія, яка втілює перемогу світла над темрявою, — День зимового сонцестояння припадає 2023 року на п'ятницю, 22 грудня. Саме після цієї дати тривалість дня починає збільшуватися, а ніч стає коротшою.

Новини.LIVE пропонує добірку оригінальних, щирих та красивих привітань зі святом. 

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Привітання з днем зимового сонцестояння у прозі 

Благаю тебе, не засмучуйся, що день сьогодні занадто короткий, а ніч має бути темна, холодна і довга. Вже завтра новий день осяє наш шлях, який обов'язково буде щасливим і веселим. Вітаю з днем зимового сонцестояння!

***

З Днем зимового сонцестояння! У цей морозний день бажаю забав, веселощів і відмінного настрою. Вірте в диво, яке вже наближається.

***

У цей найкоротший день року хочу тобі побажати надії та віри у краще, адже все погане, як і ця довга ніч, пройде, і новий радісний світанок осяє сонячними промінчиками. З днем зимового сонцестояння!

***

Вітаю з цією найдовшою ніччю в році. Нехай вона пройде мирно та тихо, а ранок почнеться з посмішки та теплих слів. 

***

Сьогодні день сонцестояння, він відроджує усі найтепліші почуття! Бажаю, щоб життя було тільки святковим і веселим, приносило сміх та квіти. 

День зимового сонцестояння 2023 — красиві листівки 

 

З днем зимового сонцестояння — привітання у віршах українською мовою 

Нехай сьогодні день короткий,
Не будем всі ми сумувать,
Адже повільно і потрохи
Почне день сонце додавать!
Хай буде з кожним днем світліше
На вулиці, в душі, кругом!
І жити стане веселіше,
І світ наповниться добром!

***

У день сонцестояння
Я бажаю щастя,
Щоб пішли всі біди,
Прикрощі, напасті.

***

В день чарівний цей
Загадай бажання,
побажаю нині
Тільки процвітання.
З днем зимового сонцестояння!

Відеопривітання з днем зимового сонцестояння 2023

 

Нагадаємо, ми писали, які існують традиції, прикмети та заборони у день зимового сонцестояння

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