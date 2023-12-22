С днем зимнего солнцестояния 2023 — поздравления в прозе, стихах и открытках

Украинцы отмечают день зимнего солнцестояния — искренние и красивые поздравления
22 декабря 2023 05:37
Девушка встречает солнечный зимний день. Фото: istockphoto.com
Ежегодное событие, олицетворяющее победу света над тьмой, — День зимнего солнцестояния приходится в 2023 году на пятницу, 22 декабря. Именно после этой даты продолжительность дня начинает увеличиваться, а ночь становится короче.
Новости.LIVE предлагает подборку оригинальных, искренних и красивых поздравлений с праздником.
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Напомним, мы писали, какие существуют традиции, приметы и запреты в день зимнего солнцестояния .
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