С днем зимнего солнцестояния 2023 — поздравления в прозе, стихах и открытках

Девушка встречает солнечный зимний день. Фото: istockphoto.com

Ежегодное событие, олицетворяющее победу света над тьмой, — День зимнего солнцестояния приходится в 2023 году на пятницу, 22 декабря. Именно после этой даты продолжительность дня начинает увеличиваться, а ночь становится короче.

Новости.LIVE предлагает подборку оригинальных, искренних и красивых поздравлений с праздником.

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Напомним, мы писали, какие существуют традиции, приметы и запреты в день зимнего солнцестояния .