Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Украинцы отмечают день зимнего солнцестояния — искренние и красивые поздравления arrow

Украинцы отмечают день зимнего солнцестояния — искренние и красивые поздравления

22 декабря 2023 05:37
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С днем зимнего солнцестояния 2023 — поздравления в прозе, стихах и открытках
Девушка встречает солнечный зимний день. Фото: istockphoto.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Ежегодное событие, олицетворяющее победу света над тьмой, — День зимнего солнцестояния приходится в 2023 году на пятницу, 22 декабря. Именно после этой даты продолжительность дня начинает увеличиваться, а ночь становится короче.

Новости.LIVE предлагает подборку оригинальных, искренних и красивых поздравлений с праздником.

Читайте также:

Поздравления с днем зимнего солнцестояния в прозе

 

День зимнего солнцестояния 2023 года.

 

С днем зимнего солнцестояния — поздравления в стихах на украинском языке

 

Видеопоздравления с днем зимнего солнцестояния 2023

 

Напомним, мы писали, какие существуют традиции, приметы и запреты в день зимнего солнцестояния .

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме