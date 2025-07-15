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Головна Новини дня Українці увійшли до рейтингу найбагатших іммігрантів у США

Українці увійшли до рейтингу найбагатших іммігрантів у США

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 17:33
У рейтингу найбагатших іммігрантів США — українці
Успішні та багаті люди. Ілюстративне фото: Freepik

Четверо українців увійшли до списку найбагатших іммігрантів у США за версією Forbes. Відтак, це дозволило Україні посісти місце в десятці країн за кількістю мільярдерів-іммігрантів.

Про це йдеться у матеріалі Forbes.

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Карта іммігрантів-мільярдерів. Скриншот/Forbes

У рейтингу найбагатших іммігрантів США — четверо українців

За даними Forbes, четверо громадян України потрапили до переліку найбагатших іммігрантів у США — Ян Кум, Леонід Радвінський, Михайло Польський та Макс Левчин.

Серед трійки лідерів: Ілон Маск (393,1 млрд доларів, засновник Tesla і SpaceX, ПАР), Сергій Брін (139,7 млрд доларів, співзасновник Google, РФ) та Дженсен Хуанг (137,9 млрд доларів, засновник NVIDIA, Тайвань).

Ян Кум
Ян Кум. Фото: Forbes

Водночас українців у списку четверо. На 9-му місці — Ян Кум, співзасновник WhatsApp, найбільшого у світі сервісу мобільних повідомлень. Його статки оцінюють у 16,9 млрд доларів. Після продажу WhatsApp компанії Facebook у 2014 році за 22 млрд доларів, Кум залишив посаду генерального директора у 2018 році. Нині він інвестує через свою фірму Newlands, яка володіє майже 10 млн акцій Meta та підтримує стартапи.

Forbes рейтинг
Леонід Радвінський. Фото: dev.ua

На 50-му місці — Леонід Радвінський, власник OnlyFans, популярної платформи для онлайн-творців. Його статки становлять 3,8 млрд доларів. Народившись в Україні, він заснував реферальний бізнес у сфері розваг для дорослих ще студентом. У 2018 році Радвінський придбав частку в OnlyFans, яка у 2023 році отримала 1,3 млрд доларів доходу, а користувачі витратили на платформі 6,6 млрд доларів. З 2021 по 2023 рік він виплатив собі 1,1 млрд доларів дивідендів.

Михайло Польський
Михайло Польський. Фото: Forbes

На 75-му місці — Михайло Польський зі статками 2,5 млрд доларів, засновник і генеральний директор Invenergy LLC. Компанія розвиває проєкти у сфері відновлювальної енергетики, зокрема планує побудувати 1000 вітрових турбін у Канзасі та 800-мильну лінію електропередач вартістю 7 млрд доларів.

Макс Левчин
Макс Левчин. Фото: Forbes

На 85-му місці — Макс Левчин зі статками 2,1 млрд доларів, співзасновник PayPal і генеральний директор Affirm Holdings, фінтех-компанії, що пропонує кредити для купівлі в розстрочку. Левчин також заснував ігрову компанію Slide та додаток Glow. Він володіє майже 11% акцій Affirm, ринкова вартість якої у січні 2021 року сягнула 24 млрд доларів, а на початок березня 2024 року становила 11 млрд доларів. 

Як зазначив Forbes, у США зараз проживає рекордна кількість мільярдерів, народжених за кордоном, — 125 осіб із 41 країни.

Раніше ми інформували, що статки світових мільярдерів різко зросли у 2024 році.

Також ми повідомляли, що американський Forbes опублікував свій рейтинг найбагатших людей світу у 2025 році.

США рейтинг Forbes українці успіх імміграція
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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