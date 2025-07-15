Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украинцы вошли в рейтинг самых богатых иммигрантов в США

Украинцы вошли в рейтинг самых богатых иммигрантов в США

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 17:33
В рейтинге самых богатых иммигрантов США — украинцы
Успешные и богатые люди. Иллюстративное фото: Freepik

Четверо украинцев вошли в список самых богатых иммигрантов в США по версии Forbes. Следовательно, это позволило Украине занять место в десятке стран по количеству миллиардеров-иммигрантов.

Об этом говорится в материале Forbes.

Реклама
Читайте также:
Forbes рейтинг
Карта иммигрантов-миллиардеров. Скриншот/Forbes

В рейтинге самых богатых иммигрантов США — четверо украинцев

По данным Forbes, четверо граждан Украины попали в перечень самых богатых иммигрантов в США — Ян Кум, Леонид Радвинский, Михаил Польский и Макс Левчин.

Среди тройки лидеров: Илон Маск (393,1 млрд долларов, основатель Tesla и SpaceX, ЮАР), Сергей Брин (139,7 млрд долларов, соучредитель Google, РФ) и Дженсен Хуанг (137,9 млрд долларов, основатель NVIDIA, Тайвань).

Ян Кум
Ян Кум. Фото: Forbes

В то же время украинцев в списке четверо. На 9-м месте — Ян Кум, соучредитель WhatsApp, крупнейшего в мире сервиса мобильных сообщений. Его состояние оценивается в 16,9 млрд долларов. После продажи WhatsApp компании Facebook в 2014 году за 22 млрд долларов, Кум покинул пост генерального директора в 2018 году. Сейчас он инвестирует через свою фирму Newlands, которая владеет почти 10 млн акций Meta и поддерживает стартапы.

Forbes рейтинг
Леонид Радвинский. Фото: dev.ua

На 50-м месте — Леонид Радвинский, владелец OnlyFans, популярной платформы для онлайн-создателей. Его состояние составляет 3,8 млрд долларов. Родившись в Украине, он основал реферальный бизнес в сфере развлечений для взрослых еще студентом. В 2018 году Радвинский приобрел долю в OnlyFans, которая в 2023 году получила 1,3 млрд долларов дохода, а пользователи потратили на платформе 6,6 млрд долларов. С 2021 по 2023 год он выплатил себе 1,1 млрд долларов дивидендов.

Михайло Польський
Михаил Польский, фото: Forbes

На 75-м месте — Михаил Польский с состоянием 2,5 млрд долларов, основатель и генеральный директор Invenergy LLC. Компания развивает проекты в сфере возобновляемой энергетики, в частности планирует построить 1000 ветровых турбин в Канзасе и 800-мильную линию электропередач стоимостью 7 млрд долларов.

Макс Левчин
Макс Левчин, фото: Forbes

На 85-м месте — Макс Левчин с состоянием 2,1 млрд долларов, соучредитель PayPal и генеральный директор Affirm Holdings, финтех-компании, предлагающей кредиты для покупки в рассрочку. Левчин также основал игровую компанию Slide и приложение Glow. Он владеет почти 11% акций Affirm, рыночная стоимость которой в январе 2021 года достигла 24 млрд долларов, а на начало марта 2024 года составляла 11 млрд долларов.

Как отметил Forbes, в США сейчас проживает рекордное количество миллиардеров, рожденных за рубежом, — 125 человек из 41 страны.

Ранее мы информировали, что состояние мировых миллиардеров резко выросло в 2024 году.

Также мы сообщали, что американский Forbes опубликовал свой рейтинг самых богатых людей мира в 2025 году.

США рейтинг Forbes украинцы успех иммиграция
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации