В рейтинге самых богатых иммигрантов США — украинцы

Успешные и богатые люди. Иллюстративное фото: Freepik

Четверо украинцев вошли в список самых богатых иммигрантов в США по версии Forbes. Следовательно, это позволило Украине занять место в десятке стран по количеству миллиардеров-иммигрантов.

Об этом говорится в материале Forbes.

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Карта иммигрантов-миллиардеров. Скриншот/Forbes

В рейтинге самых богатых иммигрантов США — четверо украинцев

По данным Forbes, четверо граждан Украины попали в перечень самых богатых иммигрантов в США — Ян Кум, Леонид Радвинский, Михаил Польский и Макс Левчин.

Среди тройки лидеров: Илон Маск (393,1 млрд долларов, основатель Tesla и SpaceX, ЮАР), Сергей Брин (139,7 млрд долларов, соучредитель Google, РФ) и Дженсен Хуанг (137,9 млрд долларов, основатель NVIDIA, Тайвань).

Ян Кум. Фото: Forbes

В то же время украинцев в списке четверо. На 9-м месте — Ян Кум, соучредитель WhatsApp, крупнейшего в мире сервиса мобильных сообщений. Его состояние оценивается в 16,9 млрд долларов. После продажи WhatsApp компании Facebook в 2014 году за 22 млрд долларов, Кум покинул пост генерального директора в 2018 году. Сейчас он инвестирует через свою фирму Newlands, которая владеет почти 10 млн акций Meta и поддерживает стартапы.

Леонид Радвинский. Фото: dev.ua

На 50-м месте — Леонид Радвинский, владелец OnlyFans, популярной платформы для онлайн-создателей. Его состояние составляет 3,8 млрд долларов. Родившись в Украине, он основал реферальный бизнес в сфере развлечений для взрослых еще студентом. В 2018 году Радвинский приобрел долю в OnlyFans, которая в 2023 году получила 1,3 млрд долларов дохода, а пользователи потратили на платформе 6,6 млрд долларов. С 2021 по 2023 год он выплатил себе 1,1 млрд долларов дивидендов.

Михаил Польский, фото: Forbes

На 75-м месте — Михаил Польский с состоянием 2,5 млрд долларов, основатель и генеральный директор Invenergy LLC. Компания развивает проекты в сфере возобновляемой энергетики, в частности планирует построить 1000 ветровых турбин в Канзасе и 800-мильную линию электропередач стоимостью 7 млрд долларов.

Макс Левчин, фото: Forbes

На 85-м месте — Макс Левчин с состоянием 2,1 млрд долларов, соучредитель PayPal и генеральный директор Affirm Holdings, финтех-компании, предлагающей кредиты для покупки в рассрочку. Левчин также основал игровую компанию Slide и приложение Glow. Он владеет почти 11% акций Affirm, рыночная стоимость которой в январе 2021 года достигла 24 млрд долларов, а на начало марта 2024 года составляла 11 млрд долларов.

Как отметил Forbes, в США сейчас проживает рекордное количество миллиардеров, рожденных за рубежом, — 125 человек из 41 страны.

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